El interior de la provincia protagoniza la imagen de 'Costa de Almería' en España y Europa

Imagen de la campaña 'Almería y ya estaría' de 'Costa de Almería'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería inicia una nueva campaña de promoción del destino 'Costa de Almería' con el interior como protagonista que llevará su excelencia turística a través de medios de comunicación y soportes publicitarios exteriores que se difundirán por toda España y ciudades estratégicas de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, las cuales "tienen un importante flujo de viajeros a la provincia".

Medios de comunicación de ámbito nacional, autonómico y provincial de todos los formatos, tales como radios, prensa escrita, publicaciones especializadas, televisiones, digitales y redes sociales, divulgarán la imagen del interior de la provincia como "un excelente destino para descubrir y conocer en esta época del año".

Según ha explicado la Diputación en una nota, la campaña incluye reportajes, artículos, recomendaciones o la imagen de la provincia bajo el lema 'Almería y ya estaría', el cual se dirigirá a potenciales visitantes.

La presencia de 'Costa de Almería' en los próximos meses no solo se ciñe a medios de comunicación, sino que gracias a la colaboración de Diputación con la empresa pública para la gestión del turismo y del deporte (Turismo Andaluz) la imagen de la provincia se podrá ver en soportes publicitarios de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo.

Concretamente, 'Costa de Almería' tendrá presencia en la red de 58 pantallas digitales distribuidas en estaciones de tren de Bruselas, en la red de 31 pantallas digitales repartidas entre nueve de las principales estaciones de metro de Rotterdam y en la red de pantallas digitales de la estación central de Luxemburgo.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha valorado que "estas acciones promocionales nos permiten llegar directamente al público objetivo que quiere visitar la provincia de Almería. Nos da una gran visibilidad y nos ayuda a potenciar la imagen de excelencia de nuestro destino. Con esta campaña difundimos todo lo que podemos encontrar en el interior de nuestra tierra, disfrutar de pueblos pequeños llenos de personalidad, historia, tradiciones, gastronomía o una naturaleza espectacular".

Del mismo modo, Herrada ha recordado que con el lema 'Almería y ya estaría', acompañado del subtítulo, "el destino donde no necesitas nada más" se transmite "la idea de que la provincia de Almería es un enclave donde el visitante encontrará un plan que se ajusta a sus gustos y necesidades en cualquier época del año. Somos un destino sostenible, no masificado, y este potencial se comunica en esta acción y se convierte en uno de nuestros puntos fuertes".

En este sentido, ha incidido en los ámbitos de difusión de estas acciones ya que, por un lado, se dirigen directamente al mercado nacional y, por otro, se centran también en el segundo mercado de mayor potencial después del Reino Unido, como son Luxemburgo, Bélgica y Países Bajos, con los que existe una buena conexión aérea.

Para comprender la importancia de estos tres países, la institución repasa los datos de viajeros. Según sus cifras, el mercado belga se consolida como el segundo internacional en importancia y relevancia para la provincia de Almería. Este año, a falta de los datos del mes de diciembre, se ha igualado el número de pasajeros de todo 2024 con 53.000 personas.

En cuanto a Países Bajos, 'Costa de Almería' mantiene las frecuencias mediante Transavia a la ciudad de Rotterdam en temporada de verano y este año el número de pasajeros recibidos supera los 23.000. Por último, Luxemburgo sigue siendo fiel a Almería y Luxair ha seguido manteniendo su operativa a este país con dos frecuencias semanales y más de 12.000 pasajeros llegados directamente al aeropuerto de Almería.