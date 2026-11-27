La Guardia Civil interviene en un mercadillo de Cuevas del Almanzora más de 1.300 prendas deportivas supuestamente falsificadas - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intervenido más de 1.300 prendas de clubes de fútbol y marcas deportivas presuntamente falsificadas y expuestas a la venta en un mercadillo de Cuevas de Almanzora. Ha investigado a dos personas como supuestos responsables de su venta por un delito contra la propiedad industrial.

Según ha explicado en un comunicado, tomando como referencia el valor medio de los productos originales, las prendas intervenidas alcanzarían una valoración aproximada de 100.000 euros. Según los precios de venta detectados, su comercialización habría podido generar unos ingresos brutos a los puestos ambulantes inspeccionados de unos 20.000 euros.

La operación Cleantrade 2026, dirigida a prevenir y perseguir la comercialización de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial, ha sido desarrollada por efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Garrucha, en la localidad de Cuevas de Almanzora, en el marco de las inspecciones periódicas que la Guardia Civil realiza para combatir la comercialización de productos falsificados.

Durante las comprobaciones, los agentes localizaron numerosas prendas, 1.080 equitaciones deportivas y 264 camisetas y polos de vestir de diferentes marcas comerciales que se encontraban tanto en el interior de vehículos de transporte como expuestas para su venta al público en el mercadillo, con precios sensiblemente inferiores a los de los productos originales. Asimismo, constataron que los productos no pudieron acreditar su origen lícito.

Dos personas han sido investigadas por un presunto delito contra la propiedad industrial y las actuaciones y el material intervenido han quedado a disposición de la Autoridad Judicial, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

La Guardia Civil ha destacado que la comercialización de prendas falsificadas vulnera los derechos de propiedad industrial de los clubes deportivos y de las marcas afectadas y genera un perjuicio a los comercios que distribuyen productos originales. Además, puede inducir a error a los consumidores sobre la autenticidad y la procedencia de los artículos adquiridos.