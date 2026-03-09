Intervenidos unos cien kilos de tomillo recolectados de forma ilegal en el Parque Natural Cabo de Gata (Almería)

Tomillo intervenido en Cabo de Gata (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado de cuatro sacas con unos 100 kilos de tomillo morado --'Thymus hyemalis'-- recolectado ilegalmente con hoces en el paraje Cortijo Requena del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) donde ha denunciado a dos personas por esta recogida no autorizada de plantas aromáticas.

La actuación se inició tras tener conocimiento los agentes de la posible presencia de personas dedicadas a la recolección de plantas aromáticas sin autorización en distintas zonas del espacio natural protegido, según ha indicado la Comandancia en una nota.

Asimismo, en las proximidades se localizó un vehículo relacionado con los hechos en cuyo interior se hallaban varias sacas vacías destinadas a continuar con la recolección.

Tras identificar a uno de los implicados, este manifestó a los agentes carecer de las autorizaciones necesarias tanto de la Junta de Andalucía como del titular de los terrenos. Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió al decomiso del tomillo recolectado y de las herramientas empleadas.

Al respecto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha recordado que la recolección de flora silvestre, incluido el tomillo, está prohibida sin la correspondiente autorización administrativa en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, conforme a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del espacio protegido, aprobados mediante el Decreto 37/2008.

El director del Parque Natural, Salvador Parra, ha explicado que "en este contexto, la extracción de plantas aromáticas como el tomillo, especialmente cuando se realiza arrancando la planta de raíz o en grandes cantidades, puede generar un impacto significativo en la regeneración natural del ecosistema".

"En las últimas semanas se han detectado episodios de recolección masiva en distintas zonas del parque, lo que ha motivado el refuerzo de las labores de vigilancia ambiental", ha añadido.

Desde la Consejería se recuerda que "la normativa vigente permite únicamente determinadas actividades compatibles con la conservación del medio natural y que la extracción de recursos naturales requiere autorización expresa, especialmente dentro de espacios protegidos".

El delegado territorial, Manuel de la Torre, ha hecho "un llamamiento a visitantes y residentes para respetar la normativa ambiental y contribuir a la protección del patrimonio natural del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, uno de los espacios más valiosos del litoral mediterráneo español".

ADVERTENCIAS DESDE AMIGO DEL PARQUE

La asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ya alertó a finales de febrero de la recolección masiva de tomillo que se estaba dando en el interior del espacio protegido y reclamaba actuar "de inmediato" para frenar una práctica que, según sostienen, causa un "grave daño ecológico".

Desde la asociación ya trasladaron que habían observado a algunos de estos recolectores furtivos en el entorno de Fernán Pérez y del Cortijo del Fraile. La asociación presentó un escrito junto con el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la oficina del parque, con lo que se compartieron imágenes.