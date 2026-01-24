Intervenidos más de 20.000 litros de gasolina en lo que va de año y cinco personas detenidas

La Guardia Civil interviene más de 20.000 litros de gasolina en Almería en lo que va de año. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido más de 20.000 litros de gasolina en Almería en lo que va de año. En total, casi 100 garrafas de combustible (2.500 litros), una embarcación de alta velocidad y un vehículo. Además, cinco personas han sido detenidas.

Según ha informado la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en una nota, en diferentes actuaciones desarrolladas en materia de contrabando, prevención de la seguridad colectiva, impuestos especiales y contra el transporte de materias peligrosas (ADR) sin las preceptivas medidas de seguridad y robo de vehículos --tanto en el poniente como en el levante almeriense--.

Estas actuaciones están enmarcadas en la lucha que la Guardia Civil de Almería lleva a cabo en la provincia en materia de contrabando, narcotráfico y contra los derechos de las personas. Además, de forma significativa, afrontando la prevención ante los "riegos personales y medioambientales que el suministro ilegal de gasolina (petaqueo) supone".

Cabe destacar que la EAV ha sido intervenida por el Buque Oceánico 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil, que dispone de embarcaciones auxiliares para ejecutar acciones de interdicción "propiciando la neutralización e incautación de las EAVs que se han refugiado en el Cabo de Gata de Almería por las condiciones climatológicas adversas".

Coordinadamente con la actuación en el ámbito marítimo de la Guardia Civil, unidades de seguridad ciudadana y fiscal y fronteras de la Comandancia de Almería, están patrullando en el Parque Natural para "evitar que las embarcaciones puedan recibir suministros, víveres o gasolina".

En concreto, en la madrugada de este viernes, se localizaron "incluso garrafas de gasolina que habían sido derramadas en el Playazo de Rodalquilar (Níjar), con el riesgo que este tipo de vertidos peligrosos suponen para el espacio protegido del Cabo de Gata", han detallado.

Por ello, Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana ante cualquier evidencia que puedan observar sobre este tipo de actuaciones, contactando con el Centro de Mando y Control de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería a través del teléfono 062.

En lo que va de año 2026, en la lucha constante y diaria de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería contra el fenómeno del "petaqueo" se ha intervenido en distintas actuaciones por las carreteras, gasolineras y la costa de la provincia, más de 850 garrafas de combustible, lo que supone un volumen superior a los 21.000 litros de gasolina.

Estas incautaciones se han saldado con la aprehensión de distintos vehículos, destacando la recuperación de una furgoneta sustraída en Murcia y la investigación y/o detención de sus responsables. Dentro de estas actuaciones también han participado policías locales de los municipios de la provincia, las cuales están colaborando "íntimamente con el Cuerpo para combatir este fenómeno", ha concluido.