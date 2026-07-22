Investigada en Huércal-Overa (Almería) por simular un cargo de 600 euros para cobrar el seguro de su tarjeta

Cuartel de la Guardia Civil de Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre una vecina de Huércal-Overa (Almería) por presuntos delitos de simulación de delito y tentativa de estafa, después de determinar que había denunciado un supuesto cargo de 600 euros en su tarjeta de débito con el objetivo de obtener una indemnización del seguro de sus tarjetas bancarias.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Huércal-Overa, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

La investigación comenzó después de que la mujer presentara una denuncia en el acuartelamiento de Huércal-Overa por un cargo efectuado en su cuenta corriente con la numeración de su tarjeta de débito.

La denunciante aseguró que la operación se había realizado sin su consentimiento y que no reconocía el movimiento como propio, por lo que los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los posibles autores.

El análisis de los indicios ha permitido determinar que no se había producido una estafa, sino que había sido la propia denunciante quien había transferido los 600 euros a otra cuenta bancaria.

Posteriormente, la mujer presentó una copia de la denuncia ante la entidad bancaria para intentar cobrar, a través del seguro de sus tarjetas de débito, el importe denunciado y obtener así un beneficio económico. La tentativa de estafa no llegó a consumarse debido, según el Instituto Armado, a la rápida actuación de los agentes.