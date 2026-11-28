Jilguero atrapado en Adra (Almería). - GUARDIA CIVIL

ADRA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha investigado a una persona como presunta responsable de un delito contra la flora y la fauna por la captura de once jilgueros con medios prohibidos en el municipio de Adra.

Según ha precisado la Benemérita en una nota, la intervención se enmarca en los servicios de vigilancia que los agentes de la unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sierra Nevada, perteneciente a la Comandancia de Almería, realizan en la provincia "para proteger la fauna silvestre y prevenir la captura ilegal de este tipo de aves".

Durante estos servicios, los agentes sorprendieron en las cercanías de la localidad de Adra a una persona que empleaba medios prohibidos para capturar aves en Adra. En el momento de la intervención ya había capturado once ejemplares de jilguero europeo ('Carduelis carduelis'), un ave de la familia de los fringílidos.

Los agentes recuperaron la totalidad de las aves y las pusieron en libertad inmediata en su medio natural. Como resultado de las actuaciones, los agentes procedieron a investigar a una persona por un delito contra la flora y la fauna, instruyéndose las correspondientes diligencias remitidas al Tribunal de Instancia de Berja y a Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y MEDIOS ILEGALES DE CAPTURA

El jilguero ('Carduelis carduelis') es una especie fringílida no incluida en las especies cazables, que goza de un régimen de protección según la Directiva Aves 2009/147/CE y la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La captura de esta especie está prohibida y "constituye un delito conforme al artículo 335 y 336 del Código Penal si además se realiza con artes prohibidas".

Asimismo, el método utilizado para la captura, una red abatible de suelo, es un medio no selectivo, cuyo uso "está prohibido por la normativa vigente al representar un grave riesgo para la fauna silvestre".

De este modo, la Guardia Civil ha incidido en la importancia de proteger las aves silvestres y "solicita la colaboración ciudadana para prevenir su captura ilegal". Así, ha pedido a la ciudadanía que si se observa la colocación de trampas o una posible captura con medios prohibidos, se recomienda comunicarlo al 062 e indicar el lugar exacto "para facilitar la intervención de los agentes".