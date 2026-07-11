El investigado por el crimen del niño de Garrucha (Almería) recurre el rechazo a las grabaciones de 112 y 061

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Juan David R.C., el hombre investigado por la muerte violenta de un niño de 4 años de edad en Garrucha (Almería), ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería el auto dictado por un juez de Vera en el que, entre otras pruebas, denegaba los registros de llamadas y grabaciones de audio al centro de emergencias 112 y 061 durante la tarde de 3 de diciembre en la que se habría producido el crimen.

En su escrito, consultado por Europa Press, el abogado Manuel Martínez Amate rechaza la postura de la instructora al entender que supedita la obtención de las grabaciones que custodia la Junta de Andalucía al que se complete el volcado y estudio del teléfono móvil de su patrocinado, que fue intervenido poco después de su arresto.

Para el letrado, las grabaciones al 112 y 061 son pruebas "autónomas, objetivas e independientes" al teléfono móvil que deberían obtenerse antes de que, por el paso del tiempo, puedan sufrir un "borrado" conforme a los protocolos de la administración. Por ello, cree que la negativa inicial "puede suponer la destrucción irreversible" de dichas llamadas.

La defensa valora, de otra parte, que la juez accediera a indagar en las comunicaciones del abuelo materno del niño --quien ejerce la acusación particular en el procedimiento-- aunque lamenta que dicha prueba se limite a solo cuatro pistas de audio con su transcripción.

"Esta defensa no solicita los audios que la propia acusación particular seleccionó y aportó de forma unilateral. Lo que se ha interesado formalmente es el volcado forense integral del terminal" del abuelo, han aclarado en su interés a la hora de analizar los metadatos y el tráfico de llamadas. Lo contrario, según entiende el letrado, supondría "hurtar" al tribunal el conocimiento integral de las comunicaciones.

Asimismo, han mostrado su disconformidad con que se considere inútil las grabaciones de Protección Civil y Policía Local al constar ya en el atestado los "intentos de llamada" a los agentes de Garrucha. No obstante, la defensa cree que su contenido puede "desarticular la versión inculpatoria periférica" hacia su cliente.

PERFILES GENÉTICOS

Adicionalmente, el abogado ha reclamado que se amplíe la investigación sobre los perfiles genéticos encontrados sobre las ropas y cuerpo del menor sin que se restrinjan a uno solo --'Varón 1'--, puesto que ello impediría realizar una investigación exhaustiva.

La defensa ya se quejó de que el juzgado ignorara la necesidad de identificar otras tres trazas genéticas indeterminadas que también fueron halladas, entre ellas, la de un segundo varón y dos mujeres. Según ha apuntado, estos perfiles aparecen mezclados en los vestigios esenciales de la escena y en las ropas de la víctima, según se desprende de otros informes forenses.