Investigan en Almería a un hombre acusado de inventarse una suplantación para no pagar 7.700 euros en multas de tráfico

ALMERÍA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un hombre de 42 años de edad en Huércal-Overa (Almería) acusado de haber denunciado de manera fraudulenta que le habían suplantado la identidad durante 11 años mientras que estaba en la cárcel para eludir el pago de 7.700 euros en multas de tráfico.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, el hombre denunció que otras personas habían registrado hasta once vehículos a su nombre sin su consentimiento, lo que le habría generado dichas multas cuando él, según su versión, no había adquirido ningún coche e incluso, "no sabía conducir", toda vez que se encontraba en la cárcel en el momento de los hechos.

La investigación se inició el pasado mes de febrero, cuando el sospechoso se presentó ante la Guardia Civil de Huércal-Overa para denunciar que había recibido "múltiples sanciones de tráfico y requerimientos de pago" ante la Agencia Tributaria con los que, según su versión, no estaba involucrado.

En este sentido, el hombre abundó en que dichas sanciones se habrían producido mientras que él estaba en prisión, entre 2013 hasta abril de 2024, por lo que consideraba "imposible" haber realizado la compra de ningún vehículo así como tampoco haber cometido las infracciones que se le atribuían.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Huércal-Overa iniciaron las gestiones para contrastar la información aportada. Una primera consulta en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que figuraban once vehículos registrados a su nombre.

En todos los contratos aparecía la firma del investigado, la cual fue cotejada con su documento nacional de identidad y con la rúbrica que realizó al presentar su denuncia, "coincidiendo plenamente en todos los casos".

Además, los contratos iban acompañados de copias de su DNI y no existía ninguna denuncia previa por pérdida o sustracción del documento, lo que reforzaba la hipótesis de que el investigado había sido quien firmó realmente esos documentos.

Por otro lado, durante el análisis de la información, los agentes constataron que esta persona acumulaba "varias denuncias por conducir careciendo de permiso", lo que "contradecía sus afirmaciones de no haber conducido nunca ni haber estado en posesión de carné de conducir".

PERMISOS PENITENCIARIOS

Uno de los puntos "clave" de la investigación fue verificar el supuesto periodo ininterrumpido de prisión entre 2013 y 2024. Aunque el investigado había estado privado de libertad durante años, la Guardia Civil comprobó que dispuso de numerosos permisos penitenciarios, "muchos de ellos coincidentes con las fechas en las que se cometieron las infracciones que ahora pretendía atribuir a terceros".

A la vista de todos los indicios recabados en el transcurso de la investigación, la Guardia Civil ha procedido a investigarlo como presunto autor de un delito de simulación de delito, por haber presentado una denuncia como estrategia para eludir la responsabilidad económica derivada de las multas impagadas y de la deuda tributaria acumulada, y no como consecuencia de una suplantación de identidad.

Las diligencias instruidas junto al detenido han sido puestas a disposición judicial de los juzgados de Huercal-Overa (Almería).