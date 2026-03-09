Investigan la muerte de un hombre tras una intervención de la Guardia Civil en Olula del Río (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Purchena (Almería) mantiene abierta la investigación ante la muerte de un hombre el pasado sábado en Olula del Río (Almería) tras una intervención de la Guardia Civil, que acudió tras recibir un aviso de que había una persona "alterada" en un negocio hostelero.

El órgano judicial se encuentra pendiente del resultado de autopsia para conocer con exactitud las causas y circunstancias de la muerte de este hombre, según han trasladado a Europa Press fuentes judiciales.

Desde la Guardia Civil han trasladado que los agentes recibieron un aviso en torno a las 20,00 horas en el que se informaba que había una persona "alterada" en las inmediaciones del restaurante La Tejera, por lo que se personaron en el lugar.

Según han señalado desde la Comandancia en Almería, los agentes solicitaron una ambulancia cuyos efectivos "certificaron la muerte" del afectado, si bien han declinado precisar las circunstancias en las que se produjo el deceso y si hubo alguna actuación directa por parte de los agentes quienes, no obstante, "fueron evaluados" en un "centro médico" posteriormente.