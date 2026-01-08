Investigan la muerte de un migrante y la desaparición de otro tras llegar 79 varones en 'narcolanchas' a Níjar (Almería)

Archivo - Narcolanchas en la costa de Níjar (Almería) en una imagen de archivo. - IPG - Archivo

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un migrante ha fallecido y otro permanece desaparecido tras el desembarco de 79 varones de origen argelino que llegaron en 'narcolanchas' el pasado sábado 3 de enero a la Cala del Cargadero de Mineral, en Aguamarga, dentro del término municipal de Níjar (Almería).

Los hechos se produjeron cuando dos embarcaciones alcanzaron este punto del litoral almeriense tras cruzar desde la costa de Argelia. A su llegada, los pilotos de las lanchas habrían obligado a los ocupantes a lanzarse al agua antes de tocar tierra firme y emprendieron la huida mar adentro para evitar ser interceptados por la Guardia Civil, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

El cuerpo sin vida de uno de los migrantes fue localizado en la misma línea de costa y presentaba traumatismos, si bien la investigación mantiene abiertas todas las hipótesis sobre las causas del fallecimiento, entre ellas el posible ahogamiento. Asimismo, las autoridades buscan esclarecer el paradero de una segunda persona que habría desaparecido tras el desembarco.

Según ha trascendido, la alerta sobre la ausencia de uno de los integrantes del grupo partió del testimonio de los propios supervivientes, ya que no existe confirmación por parte de los agentes del momento del fallecimiento. Días después, fueron localizados con vida otros tres varones en las inmediaciones, que habrían llegado a la costa en el mismo desembarco.