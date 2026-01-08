Gobierno dice que la presencia de narcolanchas refugiadas del temporal en Barbate (Cádiz) se produce "muy puntualmente"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, atiende a los medios tras presidir la reunión de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este jueves 8 de enero que la presencia de narcolanchas refugiadas del temporal en puertos como el de Barbate (Cádiz) se ha dado "muy puntualmente" y que han sido resueltas "de forma inmediata" por la Guardia Civil.

En declaraciones a los medios durante un acto en Sevilla, el delegado del Gobierno ha explicado que "no ha habido ninguna situación" en la que "no haya tenido una intervención la Guardia Civillas" para resolver la presencia de narcolanchas que se hayan refugiado del mal tiempo en zonas portuarias como la barbateña.

"Si se ha producido habrá sido en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está custodiando y está preservando que no se den esas situaciones", ha argumentado Pedro Fernández.

En ese sentido, ha reconocido que cuando hay "mala mar" lo que pretenden las narcolanchas es "refugiarse" de la misma, pero que "ese control exhaustivo que se está llevando a cabo, sobre todo en la costa, en toda la línea de mar y también en el río Guadalquivir, está propiciando que esas imágenes no se produzcan", reiterando que si se dan "puede ser un momento puntual, en algún momento", hasta que "de forma inmediata la Guardia Civil resuelve esa situación".

Es por eso que ha argumentado que la imagen captada en redes sociales de presuntas narcolanchas refugiándose el pasado sábado de la borrasca 'Francis' en el puerto de Barbate "habrá sido muy puntualmente" porque "no se está dando con frecuencia por ese control que se está ejerciendo cada vez que se avista" una de estas embarcaciones de alta velocidad.