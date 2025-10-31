Investigan un robo en la Iglesia de San Roque de Almería, donde se han producido grandes destrozos

ALMERÍA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras el robo registrado en la Iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería de la capital, donde los asaltantes realizaron grandes destrozos en puertas y armarios aunque no dañaron el patrimonio artístico y litúrgico del templo.

Fuentes de la Comisaría han confirmado a Europa Press que la unidad de Policía Científica se ha afanado en recoger evidencias y vestigios que, en colaboración con la Policía Judicial, serán analizados de cara a identificar a los autores del robo.

Las hermandades de San Roque han trasladado a los feligreses y vecinos de la zona que las imágenes sagradas se encuentran "en perfecto estado" al tiempo que las joyas no fueron sustraídas, aunque han lamentado estos hechos ocurridos durante la madrugada del pasado jueves, que han sido formalmente denunciados.

"Ya ha iniciado las investigaciones oportunas para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del recinto parroquial", han trasladado las hermandades ante los desperfectos que se han centrado en lampadarios y limosneros, sobre todo, según han avanzado también algunos medios locales. Los asaltantes también se defecaron en el interior de la iglesia.

Pese a todo, las hermandades del Calvario y del Carmen han querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a todos los fieles y devotos, confiando en que "este haya sido un hecho aislado". "Reiteramos asimismo nuestro compromiso con la custodia y el cuidado de nuestro templo y de todo lo que representa para la comunidad cristiana de San Roque", han expresado en un comunicado.

El pasado mes de abril la Policía detuvo a un joven por su implicación en varios incidentes registrados en la iglesia de San Roque, en los que habría molestado a los asistentes a los cultos con gritos e insultos en la vigilia del Domingo de Ramos.