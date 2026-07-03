Investigan varios disparos contra un vehículo de alta gama en La Envía de Vícar (Almería) sin heridos

Archivo - Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras recibir avisos por varios disparos contra un vehículo de alta gama estacionado en una calle de La Envía, en Vícar (Almería), sin que haya constancia de heridos al respecto.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que poco antes de 7,00 horas se recibieron avisos al escuchar detonaciones de arma de fuego que impactaron contra un vehículo de matrícula alemana, si bien algunos proyectiles también han impactado contra la fachada de una vivienda cercana.

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de la Guardia Civil, que han comprobado que el vehículo presenta entre seis y siete disparos en la puerta del conductor y la del pasajero izquierdo trasero, con algunas ventanillas rotas y, al menos, una rueda desinflada. También se han hallado casquillos. La investigación se encuentra abierta.