IU Almería y Por Andalucía piden vigilar precios de insectos auxiliares contra el trips para detectar "posibles abusos"

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, atiende a los medios de comunicación. - IU

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida de Almería y el Grupo Parlamentario Por Andalucía han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz que reclama a la Junta un seguimiento de los precios de los insectos auxiliares utilizados contra la plaga de thrips parvispinus para detectar "posibles abusos", además de un plan de choque y ayudas para las explotaciones hortícolas afectadas, especialmente las familiares.

La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, responde a los daños que la plaga ha causado durante la última campaña en los invernaderos del Poniente y de Tierras de Almería, donde, según ha señalado IU en una nota, muchos agricultores se han visto obligados a arrancar sus cultivos de pimiento antes de tiempo.

La coordinadora provincial de IU y candidata al Senado por Senado de Progreso, María Jesús Amate, ha advertido de que "hay familias en Almería que se han tenido que comer su cosecha antes de venderla" y ha criticado que las ayudas de la Junta "se han quedado cortas y han dejado fuera a muchos agricultores".

"El trips no puede ser un problema que paguen solo quienes trabajan el invernadero", ha afirmado Amate, quien ha reclamado "un plan con calendario, con objetivos que se puedan evaluar y con dinero de verdad, negociado con COAG, Asaja y UPA". Además, ha señalado que "si llega un paro biológico, que se negocie antes con las organizaciones agrarias y que no lo paguen solo los agricultores".

La propuesta plantea un programa extraordinario de prevención, control y eliminación de focos, así como ayudas para compensar los arranques anticipados y los sobrecostes de los tratamientos, incluidos los biológicos.

También reclama reforzar la vigilancia sobre la gestión de restos vegetales y el resto de operadores e impulsar la investigación a través del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa).

Asimismo, recoge las reivindicaciones de COAG Almería para combinar el control biológico con otras "herramientas eficaces" y exige a la Junta que presente, en un plazo de tres meses, un informe sobre la evolución de la plaga y las ayudas abonadas.

Amate se ha comprometido a trasladar estas reclamaciones a las Cortes Generales para combatir la plaga "sin depender de una sola sustancia".

La formación ha señalado que la Junta declaró oficialmente la plaga el 10 de abril de 2026 y ha anunciado 2,9 millones de euros en ayudas para 226 productores de Almería y Granada que tuvieron que arrancar toda su cosecha. En el caso de Almería, el pimiento es uno de los principales cultivos de invernadero, con unas 12.000 hectáreas.