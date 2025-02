José María Martín se proclama nuevo secretario general del PSOE de Almería tras validarse su única candidatura

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Ética y Garantías del PSOE de Almería ha proclamado como secretario general del PSOE de Almería al actual subdelegado de Gobierno, José María Martín, tras comprobar que su candidatura, la única presentada para el cargo, "cumple con todos los requisitos" que establecen los Estatutos Federales del partido.

Tras finalizarse el plazo para la presentación de precandidaturas en la tarde de este martes, a las 20,30 horas, la Comisión de Ética y Garantías ha procedido a formalizar su proclamación al no haber otros candidatos alternativos, según ha indicado la formación en una nota.

El Comité provincial del PSOE de Almería, celebrado el pasado 11 de febrero, aprobó las bases y el calendario para el XV Congreso Provincial que se desarrollará los días 4 y 5 de abril en el municipio de Vícar.

A este cónclave de los socialistas almerienses acudirán en torno a 200 delegados que deberán aprobar la ponencia marco que se elabore, así como la composición de los distintos órganos del partido.

El nuevo líder de los socialistas almerienses formalizó sus opciones la tarde del pasado lunes "empujado" por la militancia y cargos de la formación con los que ha tenido un estrecho contacto en las últimas semanas. Así, mostró su interés en liderar un lista de "unidad" y "cohesión" con la que conformar una propuesta para "ganar" las próximas elecciones andaluzas.

"En este proyecto caben todos, no sobra nadie, y no solo que no sobra nadie, sino que faltan todas las manos", manifestó Martín, quien estuvo fuertemente apoyado por sus compañeros y arropado por decenas de militantes y cargos entre concejales, portavoces, alcaldes, parlamentarios, diputados o senadores, entre ellos, algunos de los cuales habían planteado la posibilidad de optar al cargo, pero que finalmente no dieron el paso.

Martín animó a "todos los progresistas de la provincia de Almería a que se sumen a este proyecto" con el que "ha comenzado la cuenta atrás" del PP al frente de la Junta de Andalucía, según aseguró antes de manifestar su intención de capitanear un PSOE dirigido a "recuperar todos los derechos y toda la dignidad que están perdiendo los almerienses de la mano del Gobierno de Moreno Bonilla".