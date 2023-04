Juan Luis Alemán González invita a "seguir avanzando en la senda de la empatía" con la novela 'La decisión'

ALMERÍA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado 'La decisión', libro en el que el autor canario Juan Luis Alemán González invita a los lectores a "seguir avanzando en la senda de la empatía y la solidaridad".

Juan Luis Alemán González, quien lleva ejerciendo como profesor desde 1996, publica su primera novela precisamente por su propia necesidad de agradecer a sus alumnos los valores que le han ido aportando a lo largo de su carrera, según indica el sello de autoedición.

Añade que 'La decisión' destaca por sus "diálogos y descripciones", pero "sobre todo" por el "mensaje que transmite".

"Me dirijo a los jóvenes para que no cesen en su empeño por lograr normalizar que otra forma de amar es posible y que nos enamoramos de las personas y no de los géneros", explica el autor.

Señala que el lector va a encontrar una novela "intimista de fácil lectura" que pretende poner en valor la "importancia del reconocimiento de la diversidad sexual" en nuestra sociedad mediante valores como "la solidaridad, la empatía y el respeto por las diferencias".

"Las situaciones en las que los personajes se ven envueltos, mientras descubren su orientación sexual, ponen de manifiesto las vicisitudes por las que tienen que pasar para aceptarse y ser aceptados por las familias, la sociedad y la tradicional visión religiosa del entorno", traslada.

La novela relata la historia de Isabel, profesora de Filosofía de Enseñanza Secundaria, quien se tropieza con Paco Luis, su antiguo amor, después de muchos años. Ese encuentro hace que se plantee su orientación sexual por la relación de pareja que mantiene con Milagros.

Juan Luis Alemán González (Las Palmas de Gran Canaria, 1957) es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Teológica del Norte de España, con sede en Burgos (1983) y en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección de Filosofía, por la Universidad de La Laguna (1992).

Profesor de Filosofía desde 1996, tras sus comienzos en varios institutos de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, adonde trasladó su residencia en 1975, (IES San Hermenegildo,hoy, IES Profesor Martín Miranda; IES Teobaldo Power; IES Los Gladiolos, hoy CIFP Los Gladiolos_ IES San Andrés; IES Barrio de la Salud, hoy, IES Canarias; IES El Sobradillo), continuó su labor profesional en diversos Institutos de Enseñanza Secundaria del norte de Tenerife (IES Daute-Los Silos, IES Santa Úrsula; IES San Marcos, donde obtuvo su primer destino definitivo; IES La Victoria-Alfonso Fernández García, su segundo y último destino definitivo.

Durante cursos, compaginó la docencia con la dirección del centro hasta que se jubiló. En el curso 2014-15, fue el coordinador de la Comisión para la elaboración de los currículos LOMCE de las materias de Valores Sociales y Cívicos de 1º a 6º de Educación Primaria, Valores Éticos de 1º a 4º de la Eso, Filosofía de 4º de la Eso y de 1º Bachillerato, e Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, de la Consejería de Educación y Universidades, del Gobierno de Canarias.

Es su primera novela, que nace del agradecimiento a sus alumnos y alumnas de todos y cada uno de los citados centros, por lo que le aportaron en cuestiones de igualdad y educación afectivo sexual y de género, con sus actitudes decididas y valientes que ponen en valor el aspecto relacional docente-alumnado, concluye el sello de autoedición.