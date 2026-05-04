PP subraya el actual "liderazgo" andaluz en trabajo autónomo frente a etapa de PSOE marcada por "corrupción y desempleo"

La coordinadora de Empleo del PP andaluz y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Rocío Blanco, en un acto en Benalmádena. - PP MÁLAGA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La coordinadora de Empleo del PP andaluz y candidata a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Rocío Blanco, ha subrayado "el liderazgo" de Andalucía en trabajo autónomo "de la mano del Gobierno de Juanma Moreno, dejando atrás una etapa socialista marcada por la corrupción y el desempleo".

Así lo ha manifestado en un encuentro que ha mantenido en la sede de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (Málaga), donde ha estado acompañada por el alcalde del municipio, Juan Antonio Lara.

Blanco ha destacado la importancia de "hablar con los empresarios y trabajadores autónomos, escucharles y trasladarles las políticas que el Gobierno de Moreno ha implementado y las que va a desarrollar en la próxima legislatura". Además, ha recordado que "hay que estar cerca de ellos porque son quienes crean puestos de trabajo y riqueza en un territorio".

En este punto, ha apuntado medidas concretas, como "las que ayudan a pagar la cotización de la Seguridad Social de los autónomos, con la cuota cero o las ayudas al inicio de actividad; las que fomentan que las empresas contraten, con incentivos a la contratación indefinida"; o las que ayudan a colectivos vulnerables, personas con discapacidad, a personas en desempleo de larga duración, a mayores de 45 años, con políticas diseñadas para que se incorporen en el mercado laboral.

Además, ha incidido en la necesidad de "apoyar a las empresas en momentos complicados", como en el caso del sobrecoste energético, y ha recordado que Andalucía "fue la única comunidad autónoma que ayudó a las empresas a hacer frente al incremento de las facturas de gas y electricidad".

La coordinadora de Empleo del PP andaluz y candidata a las elecciones ha señalado el respaldo del Gobierno 'popular' al tejido productivo, cifrado en más de 2.570 millones de euros con más de 570.000 ayudas, "a pesar del déficit de financiación por parte del Gobierno socialista de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, cifrado en más de 1.528 millones de euros cada año".

"Los vecinos de Benalmádena tienen que elegir el 17 de mayo entre dos modelos: el de la Andalucía subvencionada, que estaba a la cola del paro, o la Andalucía que lidera los puestos de trabajadores por cuenta ajena, que lidera la creación de empresas de exportación y de inversión, y que ahora es una comunidad que mira de tú a tú al resto de regiones", ha manifestado Blanco.

En cuanto a Benalmádena, la candidata 'popular' ha destacado que es un "gran aliado" de las políticas del Gobierno de Juanma Moreno, de modo que en este municipio, según ha dicho, se ha incrementado la afiliación a la Seguridad Social en más de 6.300 personas, lo que representa un aumento del 36%, hasta alcanzar los 24.400 afiliados. De esta cifra, 2.000 son trabajadores por cuenta propia.

