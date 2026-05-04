Fernández dice que votar al PSOE el 17M es "apostar por una sanidad pública de calidad en Loja y en toda la comarca"

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, en Loja. - PSOE GRANADA

LOJA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha afirmado que el próximo 17 de mayo votar al PSOE significa "apostar por una sanidad pública de calidad, garantizar la ley de la dependencia y que ninguna persona muera sin tener el recurso y la atención a la que tiene derecho, construir las infraestructuras que son necesarias en Loja y en toda la comarca".

En Loja, junto a las candidatas al Parlamento andaluz, Mari Carmen López y Ana Belén Fernández Navas, ha señalado que "votar a María Jesús Montero es, además, triplicar la inversión en vivienda como el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa, pero que el PP está rechazando, perjudicando a miles de familias y jóvenes".

"No podemos permitir que el PP de Moreno Bonilla siga transfiriendo fondos públicos a las clínicas privadas y que una familia de Loja tenga que hacer cientos de kilómetros para ir al pediatra, o que tenga que pedir un préstamo para que sus hijos puedan estudiar porque el PP está reduciendo los grados en las universidades públicas o concediendo los estudios más atractivos a las privadas y dejando sin plazas de FP a los centros públicos", ha expuesto.

Por su parte, la candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Mari Carmen López, ha informado sobre las propuestas socialistas de cara a estos comicios autonómicos del 17M y ha destacado la recuperación de los servicios perdidos durante estos años en el Hospital de Loja o del CEP lojeño para atender al profesorado, además de potenciar la Formación Profesional en base a la agroindustria, el comercio, las energías renovables y la digitalización de las pymes.

Entre otros asuntos, ha apuntado a la rehabilitación de vivienda, como en el casco histórico de Loja o los barrios Alto y de San Francisco, la recuperación de las líneas de autobuses con las pedanías donde vive mucha gente mayor, la carretera de Ventorros de San José a Algarinejo, la modernización del comercio local o la potenciación del turismo rural.

Tras pedir el voto para el PSOE con objeto de hacer posible todo eso y remarcar la importancia de la descentralización administrativa para que la ciudadanía no tenga que desplazarse continuamente a la capital, López ha aseverado que "Loja necesita una Junta de Andalucía que trabaje por ella y no como nos vienen vendiendo estos últimos años, cuando realmente mira para otro lado y no está apostando por Loja".