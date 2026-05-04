Sanz destaca el potencial del sector del vino de la provincia de Cádiz y apuesta por impulsar la capacidad exportadora

Antonio Sanz en la Cooperativa Católica Agrícola de Chipiona. - PP

CHIPIONA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha puesto en valor, en el marco de un encuentro con la Cooperativa Católica Agrícola de Chipiona, la potencialidad del sector del vino en la provincia de Cádiz y ha apostado por impulsar la capacidad exportadora de vinos que tiene la provincia, de la que ya es líder con un 78% del total.

Según ha indicado el PP en una nota, Antonio Sanz ha ensalzado al trayectoria de la Cooperativa Agrícola, con más de un siglo de vida, "que se ha convertido en un auténtico referente del sector en toda la provincia, con especial hincapié en el vino moscatel que se produce en la zona". "Es una bodega con una gran capacidad, que une la tradición e innovación, y que es fuente generadora de empleo y riqueza en la comarca", ha añadido.

El candidato del PP ha escuchado de los profesionales del sector sus reivindicaciones a la vez que les ha trasladado el "compromiso" del Gobierno de Juanma Moreno, en cuestiones referentes a "potenciar la capacidad exportadora de las bodegas, analizar las convocatorias de ayudas acordes a las demandas del sector y dar respuestas a la necesidad de mano de obra cualificada a través de una oferta de FP dual acorde a las necesidades del sector".

Sanz ha destacado la potencia del sector de vino, siendo Cádiz la provincia que cuenta con el mayor peso en la producción de vino y mosto en Andalucía, con más de la mitad de la producción, un 52,4%, y las bodegas que se dedican a la producción y embotellado de vino representan un 37% del total, unas 184.

En lo referente a las exportaciones, ha señalado que durante 2025 en Andalucía se creció más de un 4% hasta alcanzar los 100 millones de euros, y el vino andaluz llega a 112 países de todo el mundo, siendo Europa el principal mercado. Además, dentro de las exportaciones de vino, Cádiz es la primera con un 78% del total.

"Creemos que hay que seguir trabajando en ese ámbito y a través de la agencia Trade ofrecer todo el apoyo al sector para crecer un nuestra capacidad exportadora en el comercio exterior", ha afirmado.

Igualmente, Sanz ha hecho balance del apoyo del Gobierno de Juanma Moreno al sector vitivinícola de la provincia. "Somos muy conscientes de que esta provincia es un referente mundial gracias a la Denominación de Origen Protegida Jerez-Xerex-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, por ello para nosotros es una proridad", ha asegurado.

Además, ha destacado la apuesta desde la Junta de Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno por la unificación de la Denominación de Origen Protegida que se hizo en 2022, lo que "ha significado un cambio histórico para el sector". "Antes, la zona de crianza estaba limitada principalmente a Jerez, El Puerto y Sanlúcar y ahora municipios como Chipiona, Chiclana, Trebujena, Lebrija o Rota se han visto beneficiados por esta unificación, con la importante repercusión económica que eso conlleva", ha explicado.

Para el dirigente del PP, se trata de "un acuerdo sin precedentes y una apuesta firme por las denominaciones de origen protegida que no solo está permitiendo generar más empleo y riqueza, sino que son un ejemplo de tradición, cultura, historia y turismo".

También se ha referido al Plan de la Viña firmado en 2023 con la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen y que "supuso un enorme impulso al cuidado y protección de nuestros vinos" o la defensa del sector ante las pretensiones del la PAC que "no siempre nos ha tratado como creemos adecuadamente".

En otro orden de cosas, ha subrayado que el Gobierno andaluz está con el sector cuando lo necesita, ayudándolo frente a la plaga del Mildiu que el año pasado redujo en un 45% la colecta de uva en el Marco de Jerez.

A través de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Agricultura, 597 agricultores de la provincia recibieron una cuantía superior al millón de euros para hacer frente a los daños en sus viñedos. Además, ha recordado la creación de un programa de detección del Mildiu, que este año cumple su segunda edición, y "que busca detectar cuanto antes las manchas de humedad que genera este hongo en las viñas, y concienciar a técnicos y viticultores de la importancia del control de esta enfermedad".



