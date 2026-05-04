El PSOE de Córdoba llama a la movilización el 17M de "la mayoría social" para defender los servicios públicos

Antonio Granados y Rafi Crespín (centro), durante un reparto de propaganda electoral llevado a cabo en La Carlota. - PSOE

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización de "la mayoría social" para defender los servicios públicos, de cara al 17M, durante un acto de campaña de su partido celebrado en La Carlota (Córdoba), donde ha destacado que las elecciones del próximo 17 de mayo son "una cita clave para el futuro de la sanidad, la educación pública y la atención a la dependencia".

Según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha participado en un reparto informativo junto al alcalde del municipio, el socialista Antonio Granados, en el marco de una campaña "de cercanía, barrio a barrio y calle a calle", en la que, según ha señalado, "los socialistas salimos a convencer con la palabra, con los hechos y mirando a la gente a los ojos".

Durante su intervención, la dirigente socialista ha advertido del "deterioro de los servicios públicos en Andalucía en los últimos años", señalando "el aumento de las listas de espera sanitarias y las dificultades en el acceso a la dependencia", avisando que "la clase trabajadora y la clase media solo pueden mantener su calidad de vida si cuentan con servicios públicos fuertes", porque, "cuando estos fallan, muchas familias retroceden", ha afirmado.

Además, ha subrayado la importancia del voto como herramienta de igualdad, señalando que "el mayor poder que tiene la mayoría social es su voto. Es ahí donde todos somos iguales y donde decidimos el modelo de sociedad que queremos".

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha incidido en la necesidad de una alta participación y ha recordado que "no vale quedarse en casa y lamentarse al día siguiente; el 17 de mayo hay que salir a votar para defender unos servicios públicos de calidad y un modelo de sociedad que no deje a nadie atrás".

Granados también ha alertado de las consecuencias de las políticas del actual Gobierno andaluz del PP, asegurando que "muchos vecinos y vecinas están sufriendo retrasos en la sanidad y en la dependencia, situaciones que afectan directamente a su bienestar y a su dignidad".

Ambos dirigentes han coincidido en la importancia de movilizar a la ciudadanía y han apelado a la responsabilidad colectiva para "defender en las urnas los derechos conquistados y garantizar su futuro".

Finalmente, Crespín se ha mostrado convencida de que La Carlota "responderá una vez más con compromiso y participación, apostando por un modelo basado en la igualdad, la justicia social y el fortalecimiento de los servicios públicos".