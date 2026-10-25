A juicio el acusado de apuñalar a su exjefe en un brazo tras exigirle con amenazas una supuesta deuda

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Justicia tiene previsto acoger esta semana el juicio contra un varón de Almería acusado de haber apuñalado a su exjefe en un brazo tras presentarse a las puertas de su domicilio armado con una navaja para exigirle el pago de una supuesta deuda "con ánimo de enriquecerse ilícitamente" después de que fuera despedido meses atrás.

La Fiscalía solicita en su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, cuatro años de prisión para el acusado por un presunto delito de lesiones agravadas, por el que además pide una orden de alejamiento e incomunicación con respecto al afectado de cinco años y seis meses.

Asimismo, y conforme la dicha petición inicial, el varón también estaría acusado de un delito de extorsión por las supuestas presiones a la que, durante semanas, habría sometido a su exjefe con llamadas y mensajes de texto en las que le habría dicho que "si no le pagaba la deuda que le debía, iba a matarlo".

En este sentido, podría enfrentarse hasta otro cuatro años de cárcel de forma adicional en virtud del artículo 243 del Código Penal, al considerarse que las reclamaciones con amenazas se habrían hecho de forma retierada en el tiempo entre que fue despedido y se produjo el ataque.

El acusado, de 30 años, fue contratado por el perjudicado, con el que trabajó en su empresa de pintura entre mayo y junio de 2025 antes de ser despedido. Desde esa fecha y hasta el 23 de octubre del mismo año, habría amedrentado a su exjefe con el fin de "enriquecerse ilícitamente" por distintas vías en las que le reclamaba un pago.

Con ello, el investigado habría acudido hasta el domicilio de la víctima en coche, donde le habría esperado hasta verlo salir para dirigirse a él y pedile que le pagara o "lo iba a matar".

Ante la negativa de su exjefe el acusado habría sacado de su bolsillo una navaja "ya abierta" de unos diez centímetros de hoja que esgrimió contra la víctima "dirigiéndola al pecho", conforme al relato del Ministerio Público.

Con el fin de repeler la agresión, el perjudicado se apartó hacia atrás si bien no pudo evitar que el acusado le pinchara en la parte interior del brazo derecho, lo que le seccionó una parte de músculo y tendón a través de una herida de ocho centímetros por la que tuvo que ser atendido de urgencias en el Hospital Universitario Poniente.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía también pide una indemnización para la víctima de 1.815 euros por los perjudicios y secuelas causadas. El juicio, en la Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería, está previsto para el próximo 28 de octubre.