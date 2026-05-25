A juicio dos empresarios acusados de emplear sin papeles a mujeres en un local de El Ejido (Almería)

ALMERÍA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Almería tiene previsto celebrar este martes el juicio contra dos empresarios acusados de emplear deliberadamente a más de una docena de mujeres en un local de alterne de El Ejido (Almería) sin que estuvieran dadas de alta o contaran con permiso de residencia y trabajo en España.

Según el escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros así como 24 meses de multa a razón de 12 euros diarios por un delito de quebrantamiento de condena, ya que habían sido inhabilitados anteriormente para administrar este tipo de establecimientos.

La Fiscalía apunta que sobre las 22,00 horas del 31 de marzo de 2022, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se personó en el pub ubicado en Santa María del Águila del que los acusados aparecían como administradores pese a estar condenados por distintos delitos contra el derecho de los trabajadores desde 2021 y 2022.

En el momento de la inspección se localizaron a 14 personas, entre ellas a uno de los acusados quien se habría identificado como "propietario" del local. De entre las otras 13, once eran mujeres que "carecían de la correspondiente autorización de trabajo y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social con anterioridad al inicio de la actividad".

En concreto, el Ministerio Público señala que cincos seis mujeres carecía de autorización para residir o trabajar en España mientras que las otras cinco no estaban dadas de alta. Todas ellas se encontraban "realizando funciones de alterne y hostelería", por lo que habían sido "ocupadas por el acusado en su local" sin haber arreglado sus papeles.

El fiscal sostiene que el acusado era "perfecto conocedor" de la situación y, pese a ello, "incumplió" las normas "con ánimo de ilícito enriquecimiento". Al menos ocho de las mujeres habrían sido contratadas por los acusados "a sabiendas de que carecían del correspondiente permiso para residir y trabajar en España".

Como consecuencia del impago de las cuotas, la Tesorería General de la Seguridad Social sufrió perjuicios económicos por importe de 236,49 euros. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.