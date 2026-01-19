A juicio dos personas acusadas de atropellar, agredir y robar a un hombre en Vícar (Almería)

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería va a acoger este martes el juicio a una pareja acusada de atropellar con un vehículo a un hombre en Vícar (Almería) para después agredirlo y llevarlo a su domicilio, donde habría sido retenido y donde le sustrajeron casi 700 euros que llevaba en efectivo.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía tiene previsto solicitar diez años de prisión para cada el conductor del coche y cinco años de cárcel para la acompañante. A ambos se les acusa de detención ilegal en concurso con un delito de robo con violencia, toda vez que al piloto del coche también le acusa de un delito de lesiones con instrumento peligroso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 23,30 horas del pasado 29 de julio cuando la víctima se dirigía caminando hacia su domicilio en un cortijo de la barriada de El Viso de Vícar (Almería).

Fue entonces cuando uno de los acusado se habría dirigido hacia él por detrás mientras conducía su vehículo, con el que habría golpeado al afectado en la pierna izquierda tras dar "un fuerte acelerón" al automóvil.

Según la Fiscalía, el acusado aprovechó que el perjudicado había caído al suelo para apearse del vehículo con una barra de hierro y agredirlo "en varias ocasiones en la cabeza y en sus extremidades".

Acto seguido, tanto el conductor como su acompañante habrían introducido a la víctima en el vehículo "por la fuerza" para llevarlo a su domicilio, ubicado en el mismo paraje donde está la chabola del perjudicado. Allí le habrían obligado a desnudarse y a cambiarse la ropa manchada con sangre.

La Fiscalía señala además que los acusados sustrajeron al perjudicado 680 euros que llevaba en metálico "aprovechando que no podía salir de la vivienda, que estaba malherido, sin ropa y profundamente atemorizado".

Del mismo modo, habría sido retenido contra su voluntad en la chabola sin poder usar su teléfono ni ser asistido de sus lesiones hasta unas horas después, cuando "lo dejaron marcharse".

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió policontusiones, con distintas heridas y cortes, tanto en el cuerpo como en la cara, así como la pérdida de tres dientes, por las que le quedaron varias secuelas con un perjuicio estético "moderado".

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita órdenes de alejamiento así como el pago de indemnizaciones por un montante total de 17.618 euros.

Igualmente pide que, en caso de condena, se sustituya la pena de prisión de los acusados por su expulsión durante nueve años del territorio nacional una vez se cumplan dos tercios de la misma. El juicio está previsto a partir de las 11,30 horas en la Sección Segunda.