A juicio un hombre que ocultaba drogas en la ingle detenido tras una persecución en La Chanca en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar la próxima semana el juicio contra un hombre que fue sorprendido con varias dosis de cocaína y heroína ocultas en su zona inguinal después de una persecución por las calles de La Chanca-Pescadería en Almería.

La Fiscalía tiene previsto solicitar para él una pena de tres años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública con sustancias que causan grave daño a raíz de estos hechos, según se desprende de su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieorn lugar sobre las 16,45 horas del 24 de enero de 2023, cuando el hombre fue sorprendido por la policía cuando caminaba por una de las calles del barrio y emprendió la huida después de que los agentes le dieran el alto.

Pese a hacer caso omiso a sus indicaciones, los agentes consiguieron interceptar y reducir al sospechoso, quienes durante su registro extrajeron de su zona inguinal un paquete que contenia nueve envoltorios de heroína y mezcla de heroína y cocaína.

El fiscal consider que el acusado iba a vender a terceros el estupefaciente, de escasa pureza, que habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de poco más de 200 euros. En este sentido, además de la pena privativa de libertad, solicita una multa de 300 euros con una responsabilidad subsidiaria de 30 días en caso de impago. El juicio está previsto el próximo 17 de noviembre a las 12,00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.