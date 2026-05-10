A juicio un investigado por abusos a una menor acusado de allanar el piso de su madre en Vícar (Almería) y apuñalarla

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería acoge desde este lunes el juicio con jurado contra un hombre para el que la Fiscalía pide ocho años y tres meses de prisión acusado de allanar de madrugada la vivienda de una mujer en Vícar (Almería) armado con un cuchillo de cocina y asestarle varios pinchazos en presencia de su hija, quien se despertó ante los gritos de su madre.

El Ministerio Público solicita para el acusado, quien tiene abierta otra causa por haber sometido a tocamientos a la hija de la víctima un año antes tras haberse colado en la vivienda, siete años de prisión por un delito de homicidio en tentativa y un año y tres meses de cárcel por un delito de allanamiento de morada, según consta en el escrito provisional consultado por Europa Press.

La Fiscalía sostiene que sobre las 2,00 horas del 13 de diciembre de 2022, el acusado entró en la vivienda de la víctima tras acceder a las zonas comunes del edificio y forzar una ventana, por la que se introdujo en el interior del piso.

Así, se habría acercado hacia la moradora de la vivienda, quien en ese momento estaba durmiendo en el sofá del salón, y le habría pinchado en el costado izquierdo con un cuchillo de grandes dimensiones --30 centímetros de hoja-- que llevaba consigo.

La víctima, que se despertó ante estos hechos, se levantó y agarró al acusado mientras gritaba al ver cómo este se dirigía hacia la zona de las habitaciones. Según la acusación, la mujer pensó que podía ir al dormitorio de su menor a la que habría realizado "tocamientos" mientras dormía un año atrás, conforme al procedimiento que se sigue en paralelo contra él.

A partir de los gritos de la mujer, su hija se levantó y acudió rápidamente al lugar en el que estaba su madre y el acusado. Al llegar, habría agarrado "con fuerza" el brazo en el que el hombre portaba el cuchillo.

De acuerdo con el escrito fiscal, el acusado inició un forcejeo con la madre y la hija en el curso del cual "intentó dar más pinchazos" a la mujer con la intención de "producirle la muerte" aunque no llegó a conseguir su propósito debido a que era sujetado con fuerza por ambas víctimas. El hombre se marchó del lugar cuando consiguió soltarse de ellas.

La víctima sufrió varias heridas incisas en la zona del abdomen, en el costado y en ambas manos, por las que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y recibir puntos de sutura. Tardó 15 días en curar, de los que tres estuvo en situación grave.

Además de las penas privativas de libertad, el fiscal solicita que el acusado indemnice con 10.840 euros a las víctimas y se mantenga alejado de ellas durante 13 años, con su expulsión del territorio nacional una vez cumplidas dos terceras partes de la condena si esta alcanza los cinco años de cárcel.