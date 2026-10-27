A juicio a un presunto 'petaquero' detenido al intentar huir con 5.000 litros de gasóleo en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto acoger este miércoles el juicio contra un presunto 'petaquero' que fue sorprendido con unos 5.000 litros de combustible repartido en 200 garrafas a bordo de una furgoneta con la que intentó escapar de la Policía Nacional.

La Fiscalía tiene previsto solicitar hasta siete años de prisión para el acusado: cinco años por un delito de desorden público y dos años más por un delito de conducción temeraria, según recoge el escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 5,00 horas del 25 de marzo del pasado año, cuando los agentes advirtieron la presencia de la furgoneta blanca en la carretera AL-3200 cerca de la Universidad de Almería, la cual circulaba "a gran velocidad" y con "la suspensión muy comprimida".

Los agentes, ante sus sospechas, procedieron a dar el alto al conductor quien, en ese momento, "aceleró" y emprendió la huida en dirección a Costacabana, llegando incluso a invadir el sentido contrario "en numerosas ocasiones" y "excediendo de forma notoria la velocidad", conforme al relato fiscal.

Debido al importante peso que transportaba, la furgoneta habría perdido por momentos el contacto de los neumáticos con el asfalto en los giros que realizaba, de manera que estuvo "a punto de volcar", lo que puso "en peligro al resto de usuarios de la vía".

La persecución se prolongó hasta que el vehículo accedió a un camino de tierra de difícil acceso próximo al paraje de Cabo de Gata, cerca del mar. Fue entonces cuando el acusado habría salido de la furgoneta para tratar de escapar a pie sin hacer caso de las indicaciones de los agentes, quienes le dieron alcance y lo redujeron.

Al inspeccionar la furgoneta, los policías comprobaron que el acusado llevaba consigo unas 200 garrafas de 25 litros de gasolina cada una. Pese a ser una sustancia inflamable y susceptible de causar incendio o explosión, el transporte se hacía "al margen de toda actividad reglada" y "contraviniendo de forma grave y consciente la normativa".

Con ello, la fiscal apunta no solo a la falta de envases homologados para el transporte, sino a otras limitaciones como la carga máxima de 240 litros por vehículo, no llevar medios de extinción, la carencia de licencias o el lugar al que se dirigía, al ser Cabo de Gata un espacio natural protegido.

El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería.