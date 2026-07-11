La Junta autoriza el regreso de más de 600 personas desalojadas por el incendio de Almería y 'desconfina' Lubrín

Imagen del Puesto de Mando Avanzado por el incendio en Los Gallardos. A 11 de julio de 2026, en Turre (Almería, España). Puesto de Mando Avanzado establecido en Turre por el incendio de Los Gallardos, Almería, en presencia del consejero de Presidencia, E - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a última hora de este sábado el "regreso seguro" de más de 600 personas a Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al camping de Los Gallardos que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos.

Además, ha anunciado que va a quedar levantado el "confinamiento" declarado en el municipio almeriense de Lubrín, y ello después de una reunión del comité de operaciones y de que el trabajo de ataque realizado durante la jornada frente a este incendio haya permitido "estabilizar gran parte del perímetro y seguir avanzando hacia la normalidad".

Así lo ha avanzado el consejero desde su cuenta en la red social 'X', y paralelamente ha confirmado en declaraciones en Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press en las que ha valorado que se ha podido aprovechar la "ventana de oportunidad" que se abría este sábado para atajar este incendio que ha ocasionado al menos doce víctimas mortales.

"Hasta ahora nos habíamos defendido del incendio", y "hoy era el primer día de ataque" dadas las "condiciones meteorológicas", ha subrayado Antonio Sanz, que ha valorado el "buen trabajo" realizado por los profesionales del Infoca, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y de los bomberos de Almería, que han permitido "contener el perímetro", según ha destacado.

Así, el consejero ha señalado que "la buena noticia es que los trabajos han dado y están dando un buen resultado", y "el perímetro avanza de manera favorable", de modo que en el "flanco izquierdo" del incendio, que era el "prioritario" a la hora de actuar, lo que se dan son "puntos calientes, rebrotes, reactivaciones pequeñas" ante las que "se actúa de inmediato".

El consejero ha explicado que para las próximas horas se espera "hasta un cien por cien de humedad", por lo que seguirá habiendo "mejores circunstancias" desde el punto de vista de la meteorología para atajar el incendio por el que ha habido que desalojar a más de 1.600 personas, de las que ya se va a permitir la "vuelta a casa de 600", según ha confirmado Antonio Sanz, que ha destacado además que el resto de desalojados "ya no están en albergues", sino que se ha conseguido que ya este sábado "vayan a hoteles, incluidos sus mascotas".

Finalmente, ha añadido que durante la noche de este sábado queda un trabajo "intenso", y ha abogado por ser "prudente" de cara a dar por estabilizado el incendio en las próximas horas.