Detenidas dos personas por desobediencia en la evacuación del incendio de Los Gallardos (Almería)

Terrenos calcinados por el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

TURRE (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha actuado contra dos personas durante la pasada noche ante un presunto delito de desobediencia después de que se negaran a seguir las instrucciones para la evacuación de los espacios afectados por el incendio forestal declarado el pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería).

La doble detención, confirmada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se produjo cuando los dos implicados trataban de volver a sus domicilios la pasada madrugada, según han añadido a Europa Press fuentes de la Comandancia de Almería.

Bolaños ha hecho un llamamiento a la población afectada por los desalojos, que temen por cómo el fuego pueda afectar a sus viviendas y propiedades, para que atiendan las instrucciones de las autoridades, ya que "son fundamentales para luchar contra el fuego y también para proteger vidas".

"Es fundamental que se tengan en cuenta esas instrucciones que llevan a cabo las autoridades civiles", han recalcado Bolaños frente a quienes tienen la tentación de sobrepasar el perímetro de la zona evacuada para comprobar el estado de su vivienda o ver cómo están sus animales.

DENUNCIAS DE DESAPARICIONES

La Guardia Civil ha recordado, de otro lado, que sigue habilitado en el Puesto de Garrucha la oficina de denuncias de familiares desaparecidos en el incendio. Por el momento, constan siete denuncias y hay 12 víctimas mortales.

El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y poder realizar las tomas de muestras de ADN necesarias y así lograr la identificación de las víctimas en el plazo más breve posible.

"Hacemos un llamamiento a los familiares directos de las personas desaparecidas en este suceso para que acudan a una de estas oficinas y así poder agilizar el proceso de identificación", han añadido.