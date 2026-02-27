La Junta Local de Seguridad de Alhama de Almería renueva su adhesión al sistema VioGén

Reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento de Alhama de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA

ALHAMA DE ALMERÍA (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhama de Almería ha renovado este viernes su adhesión al Sistema Integral de Seguimiento de los Casos de Violencia de Género, VioGén, en el marco de la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada en el municipio.

El alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Loly Cruz, han copresidido esta reunión donde se da continuidad a la adhesión a este programa del Ministerio del Interior y que esta localidad de la comarca del Andarax suscribió por primera vez en el año 2021.

En una nota, Cruz ha destacado "la importancia de renovar estos convenios y de seguir trabajando para que se incorporen nuevos ayuntamientos al sistema VioGén". Además, ha subrayado "la necesidad de trabajar de forma coordinada todas las administraciones para combatir la violencia de género con todos los medios a nuestra disposición, porque se trata de un problema presente en nuestra sociedad y que necesita de instituciones comprometidas para ayudar a su erradicación".

Por esta razón, la jefa de la Unidad ha querido agradecer al Ayuntamiento de Alhama de Almería su compromiso con este programa "donde trabajan de forma coordinada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso Guardia Civil y Policía Local de esta localidad, para luchar contra la violencia hacia la mujer".

Tras la última adhesión de Pechina que inició la tramitación en octubre del pasado año, son en total 32 el número de municipios de la provincia de Almería dentro del sistema VioGén, tras las incorporaciones de Gádor, Abrucena y Fiñana.