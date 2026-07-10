La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín) por el incendio en Los Gallardos (Almería)

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Imágenes nocturnas del incendio forestal de los Gallardos (Almería)
Imágenes nocturnas del incendio forestal de los Gallardos (Almería) - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 23:37
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ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de emergencias del 112 de Andalucía informa de que 80 personas continúan confinadas en El Pocico (Lubrín) como medida de protección por el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que deja al menos 12 personas fallecidas.

Asimismo, desde Emergencias concretan a través de un mensaje en la red social 'X' que en el albergue de Vista Alegre (Garrucha) se ha habilitado el Centro de Atención a Familiares para prestar apoyo e información.

El 112 recuerda a la población seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. "No te la juegues", avisa.

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