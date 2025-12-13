Junta pide la dimisión de Montero por los casos de presunto abuso sexual en el PSOE:"Lo sabía todo y nos está mintiendo"

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco. Imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/ PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que la secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "debe dimitir porque sabía todo y nos está mintiendo" sobre los casos de presunto abuso sexual de militantes del PSOE, "bien por incompetencia al no percatarse de los escándalos que se multiplicaban a su alrededor".

En declaraciones a los medios, Fernández-Pacheco ha asegurado que "Montero no tiene tiempo de atender los asuntos realmente importantes de los andaluces, porque ya está ocupada justificando su papel como principal encubridora del machismo más repugnante que hoy afecta al PSOE", en referencia a las denuncias por presunto abuso sexual dirigidas al secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, y al alcalde de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, entre otros.

En este sentido, el consejero ha subrayado que "bastante tiene con que su círculo más cercano esté prácticamente al completo bajo la lupa de la sospecha en distintos casos que nos avergüenzan profundamente". Asimismo, ha afirmado que "Montero representa lo peor de la política, representa el pasado", al tiempo que ha insistido en que "no tiene futuro y debe dimitir porque sabía todo y nos está mintiendo".