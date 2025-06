La Junta resalta una reducción del paro del 34% en Almería y más de 20.000 afiliaciones en mayo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha destacado que la ciudad de Almería ha reducido el paro registrado en 8.174, un 34 por ciento en el mes de mayo y que la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en este periodo en 20.623.

Así lo ha trasladado en comisión parlamentaria la titular de Empleo, quien, a preguntas del parlamentario socialista por Almería Mateo Hernández, sobre políticas de generación de empleo en la capital almeriense, ha desgranado algunas de las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde 2020.

Entre ellas, ha citado los 270 millones dirigidos al mantenimiento de empleo a las empresas afectadas por ERTE, "de los que 6,6 millones correspondieron a la provincia de Almería"; o la Línea de Incentivo a la Recuperación y Generación de Empleo Estable, con una dotación global de 241 millones, "de los que 5,5 fueron a la ciudad de Almería".

También ha enumerado otras iniciativas como la Primera Experiencia Profesional de Administraciones Públicas, con 450.000 euros para la capital; el Programa Investigo, del que se han asignado 1,7 millones a la ciudad; o las ayudas a los Centros Especiales de Empleo, con 17,7 millones en Almería.

En cuanto a programas de inserción, ha señalado que 17.000 personas han sido atendidas en el de Orientación Profesional y Acompañamiento, con 4.500 inserciones laborales, mientras que los Proyectos Integrales han alcanzado a 1.927 personas, de las que 634 se han insertado.

Blanco ha afirmado que "en lo que va de 2024 se han desarrollado 397 acciones" en el municipio almeriense, con participación de 4.655 personas, y ha indicado que el Ayuntamiento ha recibido 1.200.000 euros para dos proyectos de formación, además de beneficiarse de iniciativas como 'Cuota cero' e 'Inicio de actividad'.

EL PSOE CRITICA LA GESTIÓN LOCAL DEL EMPLEO

En su réplica, el parlamentario del PSOE ha criticado que la Junta no hiciera referencia a las políticas del Gobierno de España y ha afeado que "el Ayuntamiento de Almería no ha solicitado o ha devuelto más de nueve millones de euros de fondos para políticas de empleo", lo que, a su juicio, ha impedido que "una parte considerable de las 16.000 personas que están actualmente en desempleo" pudiera haberse beneficiado.

Hernández ha subrayado que el 50 por ciento de esas personas desempleadas tiene más de 45 años y ha instado a la consejera a que actúe ante la "bochornosa actuación en materia de empleo que está realizando el Ayuntamiento de Almería".

Asimismo, ha recalcado que "cada uno de estos euros que no se han ejecutado en políticas de empleo, detrás hay una historia personal, una historia de frustración, de familias sin recursos o de jóvenes que se tienen que marchar".

BLANCO ACUSA AL PSOE DE "DEMAGOGIA"

En su segunda intervención, la consejera ha cifrado en 108,83 millones la inversión de la Junta en la provincia entre 2019 y 2022, "lo que supone un 143 por ciento más" que en el periodo anterior.

Blanco ha respondido también a las críticas del PSOE sobre el Gobierno de España y ha asegurado que, tras la reforma laboral, "la no superación de los contratos en el periodo de prueba" ha aumentado "un 603 por ciento" y que los contratos indefinidos "duran ahora 42 días".

La titular de Empleo ha reprochado al PSOE que no haya aplicado ese mismo nivel de exigencia a ayuntamientos gobernados por su partido, como Jaén, Sevilla o Chiclana, que "dejaron sin ejecutar millones de euros" del Plan Aire o de fondos ITI. "Tan lícito es solicitar planes de empleo como que no", ha afirmado, y ha advertido de que "no se haga demagogia, porque se puede volver en su contra".