La Junta ve en la depuradora de Cuevas del Almanzora (Almería) una "deuda saldada" y una "reivindicación histórica"

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido que la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales y la agrupación de vertidos de Cuevas del Almanzora (Almería) representa "una deuda saldada con el levante almeriense" y "el cumplimiento de una reivindicación histórica" en materia de agua.

Así lo ha trasladado en comisión parlamentaria el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha recordado que el proyecto fue declarado de interés de la comunidad autónoma en 2010, aunque "no se había hecho nada por su ejecución" hasta que la Junta retomó la iniciativa.

A preguntas de la parlamentaria andaluza del PP de Almería Ángeles Martínez, el consejero ha afirmado que esta actuación, "una de las infraestructuras hidráulicas más demandadas" en la zona, ha supuesto una inversión de 8,6 millones de euros por parte del Gobierno andaluz y beneficiará "a casi 25.000 habitantes".

"Hoy Cuevas de Almanzora cuenta con una nueva infraestructura hidráulica", ha asegurado Fernández-Pacheco, al tiempo que ha recordado que permitirá tratar las aguas residuales de Cuevas del Almanzora, Aljarilla, el Martinete, Jucanaí, La Portilla, el Morro, el Realengo, el Rulador, Palomares, Villaricos y la Herrería.

El titular andaluz de Agricultura ha destacado además que en el mismo municipio "vamos a inaugurar dentro de muy poquito la nueva estación de tratamiento de agua potable", que está "a punto de finalizar" y que ha contado con una inversión de nueve millones de euros.

A ello se suman los proyectos en redacción de otras dos depuradoras y colectores para Los Lobos, El Largo, Grima y Guazamara, así como la sustitución del colector general de Cuevas del Almanzora. También ha avanzado que, en el marco del Plan Parra, se prevé construir un tratamiento terciario en la EDAR entregada recientemente al Ayuntamiento, que será capaz de producir "hasta un hectómetro cúbico de agua regenerada".

"En total, más de 30 millones de euros de inversión del Gobierno de Juanma Moreno en Cuevas de Almanzora", ha resumido el consejero, quien ha enmarcado estas actuaciones en el "importantísimo paquete de infraestructuras hidráulicas" desarrollado por el Ejecutivo andaluz desde 2019 en toda la provincia "para intentar paliar ese gran problema que tenemos en nuestra tierra, que es el de la sequía".

CRÍTICAS DEL GRUPO POPULAR AL GOBIERNO CENTRAL

Durante su intervención, la parlamentaria andaluza del PP de Almería ha afirmado que la comarca del levante almeriense "está clamando por el agua" y ha reivindicado "respuestas fieles, respuestas serias" que partan de una "planificación y un compromiso real".

Martínez ha aprovechado también para exigir al Gobierno de España que "invierta en la comarca del levante almeriense en infraestructuras hídricas" y que "no nos recorte el trasvase del Tajo-Segura, que nos está asfixiando".

A su juicio, "todas las fuentes para obtener recursos hídricos son válidas, que todo suma y que nada sobra", por lo que ha considerado "imprescindibles las depuradoras", además de las desaladoras, el agua regenerada, las potabilizadoras y los trasvases.

La diputada 'popular' ha acusado al PSOE de "abandonar" a la comarca con desaladoras "que no reparan, como la del Bajo Almanzora 1, que no funcionan, como la de Carboneras, o que no existen, como la del Bajo Almanzora 2". Asimismo, ha criticado que se "bloquee a las comunidades de regantes que suplican compartir agua con aquellas que más la necesitamos".

Martínez ha sostenido que para los vecinos del levante almeriense, el PSOE ha tratado a esta zona como "un cajero automático", y ha aludido a los informes de la UCO sobre supuestas comisiones en la adjudicación del tramo Pulpí-Vera del AVE. Frente a ello, ha subrayado que la Junta "está actuando con responsabilidad" y ha felicitado al consejero por priorizar la inversión en agua.