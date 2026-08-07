El juzgado ofrece este viernes a las familias de las 14 víctimas de Los Gallardos (Almería) personarse en la causa

Una casa calcinada en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería. - JAVI CARRIÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Vera celebra este viernes, 7 de agosto, una comparecencia para ofrecer a los familiares de las 14 personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos (Almería) la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular, en calidad de perjudicados por los hechos.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el órgano judicial tratará de trasladar este ofrecimiento a todas las familias. No obstante, el balance definitivo se conocerá este viernes, una vez concluyan las comunicaciones previstas.

La mayoría de las comparecencias se desarrollarán por videoconferencia, puesto que los familiares no se encuentran en España. Esta actuación procesal estará a cargo de la letrada de la Administración de Justicia.

La causa se tramita en la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, órgano que investiga las circunstancias del incendio y que intervino en el levantamiento y la identificación de los cadáveres.

Entre las primeras 13 víctimas identificadas, una era española y doce eran extranjeras: siete británicas, tres belgas, una francesa y una estadounidense. Se trataba de ocho mujeres y cinco hombres, todos ellos mayores de edad.

El balance se elevó a 14 fallecidos el pasado 28 de julio, tras la muerte en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla de una mujer que permanecía hospitalizada a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio.

El fuego se declaró durante la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se propagó por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas hasta alcanzar la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio a las 21,00 horas del 24 de julio, 15 días después de su inicio y tras afectar a unas 5.200 hectáreas.

PLATAFORMA DE AFECTADOS

Algunos de los afectados han constituido la plataforma ciudadana 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', cuya primera asamblea reunió a unas 60 personas.

Durante el encuentro, el colectivo reclamó a los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar la gestión de la emergencia.

La plataforma ha fijado tres líneas de trabajo: aclarar por qué no se controló el incendio y si los medios empleados fueron adecuados; recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y la falta de utilización del sistema Es-Alert, y conocer si existía un plan frente a incendios y si este resultaba adecuado.