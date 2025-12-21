Lleno en el Auditorio Maestro Padilla para escuchar 'El Mesías' de Haendel con la Orquesta Ciudad de Almería

'El Mesías' De Haendel A Cargo De La Orquesta Ciudad De Almería En El Auditorio Municipal Maestro Padilla. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal Maestro Padilla de Almería se ha llenado este domingo, 21 de diciembre, por la mañana para disfrutar del Concierto Extraordinario de Navidad que, dirigido por Michael Thomas, ha ofrecido la Orquesta Ciudad de Almería con la participación de cuatro voces solistas y el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, y en el que se ha interpretado 'El Mesías' de Georg Friedrich Haendel.

Este concierto forma parte de la programación especial para estas fechas coordinada por el Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, según ha recordado el Consistorio en una nota en la que se valora que los asistentes a esta cita "han gozado con la maestría de una orquesta que la ciudad de Almería ha hecho ya suya con orgullo".

Como solistas han participado en este concierto la soprano Inés Ballesteros, la mezzosoprano Alicia Naranjo, el tenor Pepe Hannan y el barítono Pablo Gálvez, mientras que el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada ha estado dirigido por Héctor Eliel Márquez.

'El Mesías' de Georg Friedrich Haendel es "una de las composiciones más universales y emblemáticas de la historia de la música", según subrayan desde el Ayuntamiento de Almería. Estrenado en Dublín en 1742, este oratorio se ha convertido en "un símbolo cultural que trasciende credos, épocas y fronteras, manteniendo intacta su capacidad de emocionar y conmover al público".

Según la crónica difundida por el Ayuntamiento, las arias y recitativos protagonizados por los solistas han ofrecido "momentos de profunda introspección y belleza", mientras que la orquesta, "con una instrumentación sobria pero eficaz, ha acompañado y realzado el discurso expresivo sin perder nunca la transparencia característica del estilo barroco".

"Más allá de su valor religioso", 'El Mesías' es "una obra profundamente humana", que "habla de dolor y consuelo, de pérdida y esperanza, de fragilidad y trascendencia", apuntan desde la OCAL, desde donde apostillan que "quizá por ello sigue siendo una de las piezas más interpretadas del repertorio sinfónico-coral, especialmente en fechas señaladas, pero siempre vigente y actual".

La Orquesta Ciudad de Almería volverá a tener una cita en el Auditorio el próximo 1 de enero con el habitual concierto de Año Nuevo que se celebrará a las 19,30 horas. El precio de las entradas para esa cita oscila entre 15 y 18 euros, y se ponen a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo como en la web del Área --'www.almeriaculturaentradas.es'--, y también lo estarán en la tarde del concierto en la taquilla del propio Auditorio Municipal, "si es que todavía quedaran disponibles".

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y la Diputación de Almería, además de con la colaboración de Caparrós, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.