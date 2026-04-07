Localizan el cuerpo sin vida de un hombre durante el desembarco de una patera en Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Playa de la Fabriquilla, en Cabo de Gata (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un varón en el marco del desembarco de una patera que ha tenido lugar en la Playa de la Fabriquilla, situada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press los avisos recibidos ante la llegada de una embarcación neumática a la costa almeriense sobre las 14,45 horas.

Así, se ha alertado a Guardia Civil, Cruz Roja y otros servicios de emergencias para atender a una cantidad indeterminada de personas que trataban de alcanzar la orilla por sus propios medios tras abandonar la patera, que ha sido desembarcada.