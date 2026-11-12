Mabel Lozano lleva a Almería el cine como "herramienta de denuncia de la violencia contra las mujeres"

La jornada 'Cine, conciencia y compromiso social', que ha contado con la participación de la actriz y directora Mabel Lozano, junto a la subdelegada del Gobierno suplente, Loly Cruz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha desarrollado en la tarde de este jueves la jornada 'Cine, conciencia y compromiso social', que ha contado con la participación de la actriz y directora Mabel Lozano y al que han asistido cerca de 150 personas. Se trata de una de las actividades que forman parte del programa organizado con motivo del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La subdelegada del Gobierno suplente, Loly Cruz, ha afirmado que "durante esta jornada hemos querido mostrar el cine como una importante herramienta de denuncia de la violencia sexual, la trata y la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad", según ha trasladado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Cruz ha destacado la trayectoria de Mabel Lozano, quien lleva más de dos décadas dedicada al cine social y a la defensa de los derechos humanos, con especial atención a la denuncia de la trata, la explotación sexual y las diferentes formas de violencia contra las mujeres. En este sentido, se ha subrayado que "hemos querido desarrollar esta jornada para a través del cine despertar conciencias, denunciar injusticias y conseguir que miremos de frente realidades que muchas veces permanecen ocultas".

El acto, desarrollado en la sede de la Fundación Unicaja, ha consistido en la proyección de los cortometrajes 'Ava' y 'Abril, hoy no es invierno', dos historias que permiten acercarse a la violencia sexual que sufren mujeres y niñas con discapacidad y a las dificultades añadidas que pueden encontrar para pedir ayuda y acceder a los mecanismos de protección.

La trayectoria de Lozano ha sido reconocida con dos Premios Goya al mejor cortometraje documental, por Biografía del cadáver de una mujer y Ava, dos trabajos que reflejan su compromiso con la visibilización de las víctimas de violencia y explotación sexual.

Tras las proyecciones, Mabel Lozano ha participado en un coloquio abierto con los asistentes para profundizar en las realidades que muestran ambos documentales, compartir su experiencia como cineasta y reflexionar sobre el papel de la cultura y la educación en la prevención de la violencia contra las mujeres.