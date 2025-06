Marcha por el Orgullo en Almería con recuerdo al último crimen por presunta violencia machista

ALMERÍA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Almería ha acogido una marcha y la lectura de un manifiesto por el Día del Orgullo Lgtbi a cargo del diseñador de moda Sergi Regal. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha decidido mantener la marcha y la lectura del manifiesto, pero se ha suspendido la fiesta posterior en recuerdo del presunto crimen machista de una mujer este pasado viernes en la capital.

El Consistorio ha subrayado en una nota que "los almerienses han reafirmado, con esta manifestación, el compromiso con los derechos, la dignidad y la libertad de todas las personas". "Se ha hecho dando un paso adelante en inclusión, también presente en la marcha, gracias al apoyo de dos colectivos referentes como son la ONCE y la Federacion Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM)", ha remarcado.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, se ha referido a la víctima por presunta violencia de género en Almería, y ha destacado que "hoy, más que nunca, alzamos nuestras voces también por ella". "Porque los derechos de las personas Lgtbi y los derechos de las mujeres no se pueden separar: ambos luchan contra las mismas raíces de odio, desigualdad y machismo. No hay orgullo si no hay justicia. No hay igualdad real mientras una sola persona viva con miedo por ser quien es, por amar a quien ama, o por el simple hecho de ser mujer", ha defendido.

'ALMERÍA BRILLA CON DIVERSIDAD'

La marcha ciudadana se abría con una pancarta y el lema 'Almería brilla con diversidad' y así ha sido durante todo el recorrido desde el Teatro Apolo hasta el Parque de las Almadrabillas. "Han sido momentos de alegría contenida, de reivindicación compartida, de rabia por el suceso de ayer", ha remarcado el Ayuntamiento.

En esta línea, ha dado un nuevo "paso adelante" en la defensa de la diversidad con la reciente aprobación del Plan Municipal para la Garantía de los Derechos de las Personas Lgtbi en la ciudad de Almería (2025-2029), que se ha elaborado "desde el convencimiento de que una ciudad que respeta y celebra la diversidad, es una ciudad más fuerte, más humana y más libre".

Este Plan, según el Consistorio, es un instrumento estratégico de actuación, resultado de un proceso participativo y técnico que permitirá seguir avanzando de manera transversal en ámbitos clave como la formación y sensibilización, la prevención y eliminación de la discriminación, el apoyo institucional, la educación y la coeducación, la atención a la salud y el bienestar, y la inclusión social, cultural y turística.

Paola Laynez ha explicado que "en Almería, creemos firmemente que la igualdad no es una meta, sino un camino que se recorre todos los días. Por eso, desde las instituciones públicas, tenemos la obligación moral y política de no mirar hacia otro lado. Los derechos conquistados con tanto esfuerzo por diferentes generaciones no son negociables. No son una ideología. Son una cuestión de justicia y humanidad".

Por su parte, Sergi Regal ha leído el manifiesto en el que se insta a "reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las entidades Lgtbi como agentes de transformación social garantizando su participación activa en la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Asimismo, consideramos esencial que las instituciones actúen con determinación frente a los discursos que promuevan la intolerancia, estableciendo mecanismos eficaces para prevenir y abordar posibles situaciones de discriminación".

Además, se hace referencia al contexto internacional, donde "asistimos con preocupación a retrocesos en materia de derechos humanos que afectan directamente al colectivo Lgtbi. Los discursos de odio, la reversión de avances legales y la persecución institucional en algunos países ponen en riesgo principios fundamentales que deben ser preservados por la comunidad internacional. Por todo ello, expresamos nuestro apoyo a las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo y subrayamos la importancia de la educación, la sensibilización y el diálogo como herramientas fundamentales para fortalecer la cohesión social y la tolerancia".

El Ayuntamiento ha recordado que el Día del Orgullo Lgtbi no sólo se ha celebrado hoy, sino que ha habido actividades culturales, sociales y educativas desde el pasado 12 de junio, con la colaboración del Área de Familia, Inclusión e Igualdad con las asociaciones Lgtbi del municipio, junto con la Escuela de Arte, Universidad de Almería y diferentes empresas: Club Mini Almeria; Automotor Costa; Sergi Regal, diseñador de moda Labordeequipo, Viajes el Corte Inglés y Deportes Blanes.