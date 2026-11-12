Martín (PSOE) acusa a Crespo (PP) de adoptar la posición "más kamikaze" ante la plaga de trips en Almería

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la coalición Senado de Progreso, José María Martín, en un invernadero de pimientos. - PSOE

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la coalición Senado de Progreso, José María Martín, ha acusado a la candidata del PP al Congreso, Carmen Crespo, de "competir con Vox por ocupar la posición más kamikaze" ante la plaga de thrips parvispinus por sugerir el uso de un producto fitosanitario que, según ha señalado, no está autorizado por sus posibles efectos como disruptor endocrino.

En un comunicado, ha advertido de que esta propuesta "podría poner en riesgo la salud de las personas y perjudicar gravemente el prestigio internacional de la agricultura almeriense", por lo que ha exigido a los 'populares' que "dejen de meter en líos a los agricultores".

Asimismo, ha cuestionado que Crespo llegue a prometer que Alberto Núñez Feijóo permitirá el uso de este producto si alcanza la Presidencia del Gobierno. "Estas declaraciones no son propias de alguien que ha sido consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía y que conoce los peligros que entraña el uso de determinados productos fitosanitarios", ha asegurado.

El dirigente socialista ha reprochado a Crespo y Feijóo su postura ante esta cuestión. "Parece que ni a Carmen Crespo ni a Feijóo les importa lo más mínimo la salud de las personas ni el reconocimiento que nuestro campo se ha ganado si con eso consiguen un puñado de votos más", ha manifestado.

En esta línea, Martín ha mostrado su asombro ante la posición de la candidata 'popular' sobre esta plaga y le ha reprochado que actúe "sin importarle el daño que puedan causar sus palabras ni las consecuencias de decir la barbaridad más grande".

Martín ha defendido que los agricultores necesitan medidas eficaces y, sobre todo, el apoyo del Gobierno andaluz, al que ha reprochado que hasta ahora se haya limitado a "lanzar balones fuera" mientras "aplaude propuestas que pueden comprometer la reputación del sector y llevarlo a un callejón sin salida".

Por ello, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que asuma sus competencias en materia de sanidad vegetal y apruebe una línea de ayudas para hacer frente a las pérdidas.

El cabeza de lista de Senado de Progreso ha cuestionado la responsabilidad política del PP y ha advertido de que "su actitud ante los problemas del campo demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar".

"Este es el claro ejemplo de que Feijóo y sus dirigentes provinciales no deberían gobernar ni una comunidad de vecinos, porque por llegar al poder son capaces de cualquier cosa", ha apostillado.