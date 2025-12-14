Más de 1.200 personas participan en la segunda Carrera Solidaria Guardia Civil 'Virgen del Pilar' de Almería

Imagen de la salida de la segunda Carrera Solidaria Guardia Civil 'Virgen del Pilar'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lluvia ha hecho un hueco en la mañana del domingo para poder celebrar la segunda Carrera Solidaria Guardia Civil 'Virgen del Pilar', que partiendo de la Avenida Reina Regente ha recorrido el centro histórico a lo largo de 6,2 kilómetros. Ha sido una prueba solidaria e inclusiva, en la que han participado más de 1.200 personas y que ha sido ganada por Jesús Castelar y María Gádor Cabrera.

Según ha informado el Consistorio local en una nota, la carrera impulsada por personal de la Comandancia de la Guardia Civil, ha vuelto a unir deporte y solidaridad en una cita a beneficio de Aspaym Andalucía, entidad que trabaja en favor de las personas con lesión medular y discapacidad física.

A las 10,00 horas ha salido la carrera absoluta e inclusiva, seguida de la infantil. En la inauguración han estado presentes el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, la diputada de Deportes, Vida Saludable y Juventud de la Diputación Provincial, María Luisa Cruz, el subdelegado del Gobierno de España, José María Martín, y el coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal. Antes del inicio se ha rendido homenaje al Guardia Civil Francisco Javier Rodríguez Martínez, fallecido en la jornada del sábado.

En contexto, la prueba ha sido "rápida y emocionante", y ha sido ganada, en la categoría masculina, por Jesús Castelar, con un tiempo de 0:19:51, seguido por Domingo Heredia, con 0:19:53, y tercero, Nicolás Livigni, con 0:20:20. En categoría femenina, la primera ha sido María Gádor Cabrera, con 0:23:23. Segunda, Ainhoa Pedrosa, con sólo un segundo más, en un disputado 'sprint'. Y tercera, Manuela Bascuñana, con 0:23:43.

Por su parte, Casimiro ha afirmado que "desde el Ayuntamiento de Almería, de manera trasversal, trabajamos cada día para fomentar hábitos saludables entre todas las edades". En relación, ha afirmado que lo hacen "con una visión comunitaria, entendiendo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de disfrutar de una vida plena, activa, segura y acompañada". En concreto, ha precisado que el objetivo es "construir una ciudad activa, saludable y sostenible, y carreras como la de hoy ayudan a salir a la calle en familia o con amigos y practicar juntos la actividad física".

La diputada María Luisa Cruz ha asegurado que Almería "se ha volcado con una carrera deportiva y solidaria, donde se demuestra que nuestra provincia cada vez es más inclusiva, colaborativa y participativa".

A este respecto, José María Martín ha expresado "la satisfacción por esta prueba de la Guardia Civil, donde se aúna deporte y solidaridad, en este caso para financiar un proyecto de la asociación Aspaym". De esta forma, ha declarado que "también permitirá a los almerienses conocer un poco más la labor que realiza la Guardia Civil en el día a día, con la exposición de vehículos en la Plaza de las Velas".

El coronel jefe José Antonio Carvajal ha señalado que "es un placer y orgullo organizar esta carrera que despierta tanto interés entre los almerienses". Además, ha indicado que quieren "que los almerienses vean el trabajo que realizamos en beneficio de la comunidad, que tengan contacto con la Guardia Civil".

Finalmente, la vicepresidenta de Aspaym, Ana María Pardo, ha confesado que están "muy contentos de la gran acogida que ha tenido la segunda carrera inclusiva de la Guardia Civil". Además, ha asegurado que "todo el dinero recaudado va a dirigido a un programa de alimentación y nutrición activa, cuyos beneficiarios recibirán consejos sobre hábitos saludables".