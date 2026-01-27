Más de 30 superficies Silestone de Cosentino (Almería) se integran en los espacios de trabajo de Madrid Fusión

Una de las superficies de Silestone y Dekton de Cosentino presentes en Madrid Fusión, en el estand de 'Sabores de Almería'. - COSENTINO

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La superficie mineral baja en sílice Silestone, de Cosentino, ha vuelto a situarse en el centro de la alta gastronomía internacional en una nueva edición de Madrid Fusión Alimentos de España, donde más de 30 encimeras y superficies de trabajo de la marca se han distribuido en los distintos 'backstages' del congreso que se celebra en Ifema Madrid hasta este miércoles, 28 de enero.

Un año más, chefs de primer nivel y profesionales participantes en los distintos concursos y programas paralelos del evento han elaborado sus propuestas más innovadoras sobre superficies Silestone, que han estado presentes en los backstages del Auditorio Principal, el Escenario Experience y Madrid Fusión Pastry.

Estas instalaciones han servido de escaparate para la "versatilidad estética" y las "altas prestaciones" técnicas de la marca española, según ha trasladado la Cosentino en una nota.

Entre los diseños exhibidos se han podido ver desde tonos de colecciones clásicas como Ethereal hasta propuestas más recientes como Versailles Ivory, Parisien Bleu, Bohemian Flame, Romantic Ash o Blanc Élysée, pertenecientes a las series Le Chic y Le Chic Bohème, así como Concrete Pulse, Lime Delight o Brass Relish de la colección Urban Crush.

Esta presencia se enmarca en una edición del congreso que aspira a superar las cifras récord de 2025, con más de 26.000 visitantes profesionales y 1.357 periodistas acreditados.

Bajo el lema 'El cliente toma el mando', Madrid Fusión aborda durante tres jornadas los cambios estructurales de la gastronomía, desde las técnicas más ancestrales hasta el 'foodtech' y la Inteligencia Artificial (IA), con un programa protagonizado por figuras internacionales y referentes consolidados de la cocina española.

Así, algunos de los cabezas de cartel de esta edición, como Aitor Zabala, artífice de Somni en Los Ángeles, restaurante que cuenta con una importante presencia de superficies Dekton; Mauro Uliassi, al frente de Uliassi en Senigallia; Bas Van Kraanen, responsable de Flore; Vicky Cheng, de Vea Restaurant & Lounge en Hong Kong; Bruno Verjus, de Table en París; o Pía León, al frente de Kjolle en Lima, destacan por sus "aproximaciones innovadoras a la experiencia del cliente".

A ellos se suma la presencia de otras figuras consagradas de la gastronomía española como Dabiz Muñoz, Quique Dacosta, Jordi Roca o Albert Adrià.

Como cierre, la compañía ha colaborado también, como en anteriores ediciones, con el espacio de la marca 'Sabores de Almería', el distintivo de calidad y marca gourmet de la provincia.

El estand, de inspiración mediterránea y diseñado por Lucas Paris, ha contado con una isla de cocina en doble altura realizada en los colores Polar y Grafite de la superficie ultracompacta porcelánica Dekton.