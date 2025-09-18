Más de 300 agentes conforman el dispositivo de tráfico por la peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías (Almería)

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, conversa con agentes de la Guardia Civil durante su visita al dispositivo especial de tráfico por la peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías. - SUBDELEGACIÓN

DALÍAS (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías (Almería), que se celebra hasta este domingo 21 de septiembre, cuenta con un dispositivo especial de tráfico y seguridad integrado por más de 300 agentes de la Guardia Civil.

El operativo incluye 35 patrullas y el apoyo del Escuadrón de Caballería, encargado de guiar el recorrido de los peatones, según ha señalado la Subdelegación en un comunicado.

El despliegue está formado por efectivos del Subsector de Tráfico, la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Servicio de Información (SIGC), el Seprona y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, todos ellos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. En el dispositivo participan además Policía Local y Protección Civil de El Ejido, el 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.

Durante estos días se llevarán a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas, así como una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas.

Al igual que en años anteriores, el recorrido se ha delimitado con conos y otras medidas de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha visitado este jueves el dispositivo y ha agradecido el trabajo de los agentes desplegados en esta zona del Poniente almeriense, que en estos días registra un "importante incremento" de peregrinos y vehículos.

Asimismo, ha pedido "mucha precaución a los centenares de personas que realicen la peregrinación" y que sigan las recomendaciones de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.