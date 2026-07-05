Más de 800 corredores participan en la X Carrera Nocturna Contra el Cáncer 'Ciudad de Almería'

La X Carrera Nocturna Contra el Cáncer 'Ciudad de Almería'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La X Carrera Nocturna Contra el Cáncer 'Ciudad de Almería' ha reunido a más de 800 participantes, que han recorrido algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como la Alcazaba o el parque Nicolás Salmerón.

La prueba ha concluido con la entrega de reconocimientos a las entidades que han colaborado con la Asociación Cultural y Deportiva Contra el Cáncer Ciudad de Almería a lo largo de estos años, según ha informado el Consistorio. Entre las distinciones se encuentran, el Patronato Municipal de Deportes y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

La recaudación se destinará a la adquisición de material para la biblioteca y la sala de juegos de la unidad de pediatría oncológica del Hospital Universitario Torrecárdenas.

En el plano deportivo, en categoría masculina el vencedor ha sido Álvaro Sánchez, con un tiempo de 00:14:53, seguido muy de cerca por Younes Sabbar (00:14:56) y Salvador Sánchez (00:15:05). En la categoría femenina, la ganadora ha sido Paula Ramírez, con un registro de 00:16:20, por delante de Cecilia León (00:18:13) e Iraís Requena (00:18:21).

La carrera comenzó 21,30 horas del sábado en la Plaza de la Catedral, desde donde los participantes completaron un recorrido de cinco kilómetros por algunos de los espacios más emblemáticos del centro histórico de la ciudad. Además, se trata de una prueba homologada por la Federación Andaluza de Atletismo.

Por su parte, el presidente de la asociación organizadora, Jesús Díaz, ha dado las gracias "al compromiso de los almerienses, que a lo largo de estos diez años os habéis sumado, y a las entidades y empresas que contribuyen para poder desarrollar esta prueba, que es solidaria y con cuya brecaudación este año ayudaremos a pediatría oncológica del Materno-Infantil".