Los medios aéreos se retiran del incendio de Almería y el operativo terrestre sigue trabajando en su estabilización

Incendio localizado en el paraje Las Minas, en Almería. - EMA INFOCA

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, se han retirado del incendio declarado en el paraje Las Minas, que afecta al término municipal de Almería capital, mientras el operativo terrestre continúa trabajando sobre el terreno para lograr su estabilización.

Según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la zona permanecen desplegados nueve grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, dos camiones autobomba y una Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales.

El incendio, que ha generado varias columnas de humo visibles desde distintos puntos del norte de la capital almeriense, movilizó durante la jornada a tres helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra y un avión de coordinación. El dispositivo fue activado a las 11,00 horas.