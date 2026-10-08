Al menos tres detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Almería y Viator

Un vehículo de Policía Nacional. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional ha desarrollado este jueves una operación en varios punto de Almería capital y en Viator contra el tráfico de estupefacientes que se ha saldado con, al menos, tres detenidos, la intervención de distintas cantidades de marihuana lista para su comercialización y, en menor medida, algunas dosis de cocaína.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a Europa Press que el operativo se ha desplegado desde primera hora de la jornada varios puntos de los barrios de El Puche y de Los Molinos, donde los vecinos han advertido la presencia policial durante el registro en una vivienda unifamiliar.

Asimismo, los agentes se han desplazado hasta la zona de La Juaida, en Viator, donde también se ha explorado un cortijo ante los indicios de que albergara una plantación 'indoor'.

A la espera de un recuento del material aprehendido, los agentes se han incautado de marihuana envasada y lista para su comercialización, algunas cantidades de cocaína y dinero en efectivo. No consta la presencia de armas de fuego.