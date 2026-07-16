La Mesa del Tren de Almería convoca protestas el 21 y 28 de julio para exigir un "servicio ferroviario digno"

Miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería durante la presentación de las protestas convocadas para los días 21 y 28 de julio. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería ha convocado dos protestas los días 21 y 28 de julio para exigir un "servicio ferroviario digno" para la provincia.

La primera consistirá en una concentración a las 10,30 horas ante la estación histórica de la capital, mientras que la segunda tendrá lugar a las 15,00 horas en la estación provisional de Huércal de Almería-Viator.

El coordinador de la Mesa del Tren, José Carlos Tejada, ha presentado las acciones en una rueda de prensa celebrada en el muelle de Levante del Puerto de Almería, acompañado por los miembros de la Comisión Permanente Juan Antonio Díaz Roda y Antonio Fernández.

En la primera protesta, la plataforma criticará el servicio "indigno" que, según ha indicado en un comunicado, Renfe ofrece a los almerienses, con averías continuas, tiempos de viaje excesivos y trasbordos como consecuencia de las incidencias.

En la segunda protesta, la plataforma recibirá a los viajeros con claveles y música y les pedirá disculpas públicas en nombre de la provincia por el "pésimo y humillante servicio ferroviario que se ven obligados a sufrir".

Tejada ha recordado que Almería "lleva décadas sometida a un aislamiento ferroviario que ha supuesto un freno para el desarrollo de la provincia y para la movilidad de sus ciudadanos".

El coordinador ha afirmado que el escenario "de los indignos servicios ferroviarios que venimos sufriendo durante los últimos años no ha servido a Renfe para tomar medidas y poner sobre la mesa soluciones que vengan a aportar nuevos trenes, reducir tiempos de viaje y, en definitiva, dar una calidad de servicio ferroviario del que disfrutan todas las provincias de Andalucía".

A su juicio, el "sentimiento de abandono" y las denuncias sobre la situación del servicio ferroviario no constituyen "ninguna exageración, sino una triste realidad".

TIEMPOS DE VIAJE "DESORBITADOS"

Tejada ha calificado de "desorbitados" los tiempos de viaje y ha señalado que el trayecto entre Almería y Madrid supera las siete horas en el Alvia y se acerca a las ocho horas en el Talgo 6. La conexión con Granada tarda casi tres horas, mientras que el viaje hasta Sevilla alcanza las seis horas, según ha apuntado.

El coordinador ha afeado, además, "un rosario de incidencias que se repiten con alarmante frecuencia", entre ellas averías en los motores, fallos continuos del aire acondicionado durante el verano y retrasos sistemáticos.

En este sentido, ha recordado el episodio de un Intercity que permaneció detenido durante tres horas y media sobre un puente, lo que obligó a efectuar una evacuación complicada de los viajeros, así como el incendio que sufrió un Alvia en su cabeza tractora durante el mes de septiembre.

Tejada también ha criticado "la condena de los trasbordos en autobús" por averías en las locomotoras y la negativa de Renfe a incorporar dobles composiciones en los trenes con destino a Madrid.

CONEXIÓN FERROVIARIA CON EL PUERTO

Por otro lado, la Mesa del Tren iniciará una campaña para reclamar la conexión ferroviaria con el Puerto de Almería. "Hemos solicitado una reunión con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, para que nos dé información sobre el estudio de implementación que encargó a la empresa Ineco hace ya dos años y que debe tener en su poder", ha explicado.

El coordinador ha lamentado que la conexión ferroviaria no sea una prioridad para la gestión del Puerto de Almería. "Vemos con preocupación cómo para ella su objetivo prioritario sigue siendo el Puerto Ciudad, olvidándose de que un Puerto debe ser principalmente de uso industrial. Y en el mismo saco metemos al Ministro de Fomento que le ha dado el 'ok' a la inversión de los 20 millones para la segunda fase", ha manifestado.

Además, Tejada ha anunciado que la plataforma solicitará al Ministerio de Defensa que pida al departamento de Fomento la rehabilitación de las vías en superficie situadas entre la estación y el puerto, lo que permitiría establecer la conexión en caso de que resultara necesaria para usos militares.