Montero apela a la unidad ante el "terrible" incendio de Almería: "Ya habrá tiempo para analizar lo ocurrido"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha trasladado su dolor ante la confirmación de que son al menos doce las personas que han fallecido en el "terrible" incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), al tiempo que ha apelado a la unidad social e institucional para afrontar la emergencia.

"Ya habrá tiempo para analizar lo ocurrido y reforzar las medidas para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse", ha escrito la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

"La confirmación de que ya son doce las personas fallecidas en este terrible incendio me deja sin palabras. Hoy es momento de acompañar a sus familias y seres queridos, permanecer unidos y poner todos los recursos necesarios al servicio de esta emergencia", ha comentado María Jesús Montero.

La líder del PSOE-A ha dado además públicamente las "gracias a todos los profesionales que siguen trabajando" frente a este incendio "en una situación de enorme complejidad".