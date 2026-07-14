Montero pide a Moreno ser él quien comparezca por el incendio de Almería y aclarar a Vox qué opina del cambio climático

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). M - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha incidido este martes en reclamar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), comparezca en el Pleno del Parlamento para aclarar cuestiones relativas al incendio forestal de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 13 personas, y ha considerado que el asunto es "de tal magnitud y trascendencia", que el presidente "no debería delegar esa tarea" en otro representante del Gobierno andaluz. Además, ha considerado que debe aclarar a su "socio" de gobierno, a Vox, si ha cambiado de opinión en relación al cambio climático.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en el Parlamento la portavoz del Grupo Socialista, que ha registrado una solicitud de comparecencia "dirigida al presidente de la Junta de Andalucía" a propósito del que ya es "el incendio del siglo XXI más importante" que hasta el momento se ha producido en Andalucía.

Montero ha sostenido que "debería ser" el propio presidente de la Junta, en tanto que "responsable de la activación de todos los dispositivos, quien diera las explicaciones oportunas ante el Parlamento de Andalucía, ya que en algunas ocasiones toma la iniciativa ante los medios de comunicación".

La líder del PSOE-A ha agregado que desde su partido están reclamando "transparencia para aprender, mejorar y, por tanto, proteger la vida" de personas que puedan verse afectadas por incendios como éste, que ha descrito como "una tragedia que ha golpeado una zona muy importante de Andalucía, y especialmente a Los Gallardos" y a otros puntos de la provincia de Almería.

Ha subrayado que "el cómputo de las hectáreas arrasadas está en el entorno de las 7.000", además de que "hay muchas personas que han perdido viviendas, explotaciones agrícolas, ganado, la finca y buena parte del trabajo de toda una vida", y hay "pueblos enteros" que han quedado "profundamente afectados por este devastador incendio, y una comarca que necesitará tiempo, recursos, ayuda y acompañamiento para recuperarse".

Tras dedicar palabras de agradecimiento a los efectivos desplegados para atajar esta emergencia y por la "solidaridad" que ha despertado este suceso, Montero ha reivindicado también que, en este contexto, el Gobierno de España "ha puesto todos los recursos que han sido solicitados a disposición de la Junta de Andalucía desde el primer momento", y no abandonará el lugar del incendio "hasta que la recuperación no haya sido total" y se retome "la normalidad" entre los vecinos de los municipios afectados.

En esa línea, ha prometido que el Gobierno de España "va a movilizar las ayudas necesarias en colaboración con otras administraciones para recuperar cuanto antes los servicios fundamentales", como el del agua, así como se va a "volcar con los agricultores que han perdido su cultivo", y "con ganaderos que han perdido a sus animales".

"Nadie se puede sentir abandonado o solo en una tragedia como esta", ha proclamado Montero, que por ello ha pedido "rapidez en la llegada de las ayudas, coordinación y el mínimo de burocracia posible".

PREGUNTAS DIRIGIDAS A MORENO

Con el incendio ya controlado, la líder del PSOE-A ha considerado que es momento que el presidente de la Junta responda a "una serie de preguntas" que se hacen desde el Grupo Socialista para saber "cuáles han sido desde el primer minuto todas las actuaciones que se han puesto en marcha para intentar minimizar el impacto del fuego" por parte de la administración andaluza.

Así, Montero ha apuntado que querían conocer desde el PSOE-A "por qué, si se habían producido llamadas" al 112 "desde las 16,30 horas" del jueves 9 de julio, "no se declaró el nivel 1 de emergencia hasta las 19,37 horas", porque entre ambas horas transcurrió "un lapso de tiempo crucial para el desarrollo del incendio".

Además, desde el PSOE-A quieren saber, entre otras cuestiones, "cuáles fueron las indicaciones que en cada momento se trasladaron a la ciudadanía" afectadas, y "si se dieron o no instrucciones a los alcaldes" de los municipios del entorno, así como "por qué no se envió la alerta de 'Es-Alert'".

"Creo que son preguntas bastante lógicas que entendemos que deben de figurar en las actas del Cecopi, si es que se reunió, en qué momento se reunió, a qué hora y, por tanto, si había habido algún tipo de decisión que marcara los acontecimientos que luego políticamente se han ido explicando", ha manifestado Montero, quien también ha considerado que en la comparecencia que, a su juicio, debería ofrecer Moreno, se deberían dar "explicaciones sobre las advertencias que los trabajadores del Infoca vienen haciendo desde hace ya demasiado tiempo", denunciando que "trabajan en condiciones extremas" y "reclamando una mejora de las condiciones laborales".

La secretaria general del PSOE-A ha defendido que cuando un incendio está "en plena ebullición" y se está "intentando controlar el perímetro" del mismo, "es el momento de la unidad y no del reproche", pero ahora se entra "ya en otra fase" en relación con el fuego de Los Gallardos, en la que "ya cualquier otra cuestión se tiene que analizar fundamentalmente para prevenir" lo que pueda ocurrir en el futuro.

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Montero ha señalado también que "en estos incendios tan graves, todos los recursos son necesarios y necesitamos plantillas suficientes dotadas con medios para actuar con rapidez, seguridad y eficacia", ha aseverado antes de apostillar que incendios como éste ponen "de manifiesto las terribles consecuencias" del cambio climático, que "no es una amenaza lejana ni un invento de los socialistas", sino una realidad que "está afectando a nuestros pueblos, a nuestros montes, a la agricultura y, como hemos comprobado dolorosamente, también a la seguridad y la vida de las personas".

Al hilo, la líder del PSOE-A ha advertido de que "el presidente de la Junta no puede decir una cosa y firmar la contraria", y al respecto ha criticado que Moreno abogara este pasado lunes por que "se tengan en cuenta las cuestiones relativas al cambio climático", mientras que la semana anterior firmaba un acuerdo para gobernar en Andalucía "con la ultraderecha" de Vox que "niega" el cambio climático y es "disuasorio de las conductas que permiten combatir la emergencia climática".

"Es intolerable que Moreno Bonilla haya firmado este negacionismo climático, que se haya puesto en contra del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030", ha señalado Montero, para quien el "discurso político que está manteniendo el Partido Popular" en la actualidad "pone muy a las claras que ha comprado absolutamente todo el argumentario de la ultraderecha".

Ha señalado que si Moreno "ha cambiado" su opinión en relación al cambio climático tras haber firmado "lo contrario" de lo que este pasado lunes defendía, "tendrá que decirlo y contárselo a su socio de Vox", y transmitir "cómo van a convivir durante este periodo de gobierno sabiendo que Vox ha sido un ariete muy importante en el negacionismo climático que todavía está presente en el discurso político en estos días", ha remachado.