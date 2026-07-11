Montero (PSOE-A) agradece la labor de profesionales y la "solidaridad" ante el incendio de Los Gallardos (Almería)

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de participar en el acto de homenaje y reconocimiento de Memoria Democrática a los hermanos León Trejo. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha trasladado este sábado públicamente su "profundo agradecimiento" a los efectivos que trabajan en el control del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) que ha ocasionado doce fallecimientos, así como ha valorado la "solidaridad" que, según ha destacado, ha vuelto a manifestarse en esta ocasión.

"Mi profundo agradecimiento a los profesionales que siguen trabajando para controlar el incendio forestal de Los Gallardos, el más duro de este siglo en Andalucía, y a todos los que ayudan a los vecinos afectados y a las familias de víctimas y desaparecidos", ha escrito la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X'.

Al hilo de este suceso, María Jesús Montero ha valorado además que "la solidaridad andaluza nunca falla en momentos tan difíciles y tristes".

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-A ha aludido al "cambio climático" para subrayar que es "una realidad incuestionable que hay que afrontar desde la ciencia y la acción, priorizando presupuesto y recursos que eviten el daño a la ciudadanía y a nuestro entorno natural". "Aprendamos, prioricemos y actuemos todos unidos", ha concluido María Jesús Montero su comentario.