Moreno sobre el fuego de Los Gallardos (Almería): "Es una bomba de relojería, de los más complejos de los últimos años"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una atención a los medios en el puesto de mando avanzado por incendio forestal en Los Gallardos (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha calificado el incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) como "uno de los más rápidos y complejos a lo largo de los últimos años". Las llamas están afectando a unas 3.200 hectáreas y ha provocado la muerte de doce personas y ocho heridos.

"Hay mucha extensión de matorral, todo ello está seco como consecuencia de las olas de calor que hemos tenido y es un combustible perfecto que, junto con el viento, se convierte en una bomba de relojería en el ámbito de los incendios", ha afirmado este viernes en una atención a los medios este viernes en el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería).

Moreno ha marcado como primer objetivo "evitar que hayan nuevas víctimas" por lo que ha hecho una llamada a seguir "siempre las recomendaciones de las autoridades", especialmente debido a las condiciones cambiantes y complicaciones de las llamas.

Asimismo, ha informado que la Guardia Civil está peinando una de las zonas afectadas por el incendio para entrar en algunas de las casas que han quedado calcinadas para "ver que nos encontramos dentro".

"Sabíamos que este verano iba a ser de los más difíciles y lo va a ser, por las intensas lluvias que hemos tenido en el invierno, que ha dado fruto en la primavera de un crecimiento de matorral, que con las olas de calor se han ido secando y se han convertido en combustible perfecto para los incendios", ha destacado.

El presidente de la Junta ha defendido la decisión de no enviar mensajes ES-Alert a la población de la zona afectada por el incendio. Moreno ha trasladado la explicación de los técnicos que señalaron que se iban a mandar informaciones "contradictorias".

"Había casos donde había que confinar y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, como me han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual mandar un solo mensaje era generar confusión", ha indicado.

Asimismo, el presidente de la Junta ha asegurado que "no en todas las zonas había cobertura" y que, a causa del incendio, se había caído la conexión en tres puntos base. En este sentido, Moreno ha destacado el trabajo realizado por el ayuntamiento de la localidad y los servicios de seguridad por "avisar de manera personal" en zonas "muy diseminadas".

Moreno ha recordado que dos de las personas fallecidas "no hicieron caso" a las advertencias del alcalde de Bédar, que llegó a ir fisicamente "puerta por puerta" para avisar a los vecinos del fuego.

"Los técnicos nos recomendaron que podía generar mucho más confusión que acierto. Así que por esa razón, me han explicado, que no se ha puesto en marcha el mensaje", ha subrayado.